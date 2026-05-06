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中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事

川普真要訪北京？港媒從「4方面」判斷：生變機會低

記者陳宥菘／即時報導
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白宮單方面宣布美國總統川普將於5月14日至15日訪問中國，港媒分析，計畫生變的機...
白宮單方面宣布美國總統川普將於5月14日至15日訪問中國，港媒分析，計畫生變的機會相當低，如無意外，中國外交部很快將就此作出正式公布。（歐新社資料照）

此前白宮單方面宣布美國總統川普將於5月14日至15日訪問中國，距今只剩8天，但中方仍未證實日程，加上美伊戰爭仍未結束、荷莫茲海峽擦槍走火的風險如影隨形，外界關注川普是否再度推遲訪陸。港媒分析指出，從四個角度看，計畫生變的機會相當低。如無意外，中國外交部很快將就此作出正式公布。

港媒星島日報「中國觀察」6日刊文指出，可以從四方面分析川普的訪陸計畫是否還會發生變化。

一是美方的最新表態。就在4日，川普直言「兩周後將與中國領導人會面，我對此滿心期待」。上周，美國財長貝森特也明確表示，相信川普不會再推遲訪陸。

文章認為，面對支持率下跌及期中選舉逼近，川普「急欲借訪陸來塑造外交政績，並希望談妥經貿議題，給美國農民帶去一些利好，拉攏選票」。這些「剛需」並未因為伊朗戰事而改變，故川普不會隨便放棄訪中的良機。

二是後勤準備已到位。文章指出，這將是伊朗戰事後川普首度外訪，加上此前的白宮記者協會槍擊案，可以預期川普此訪，美方的安保會格外嚴密。美軍4架運輸機提早了10多天飛赴北京，卸下先遣物資，這意味著行程已經進入「不可逆轉」的階段，川普的到訪早已不是「紙上談兵」。

三是中東最壞時期已過。文章表示，伊朗戰事確是最大變數，但相較3月底川普首次延遲訪陸時，如今局勢處於「脆弱停火」加上「持續談判」階段，雖反覆但可控，沒有全面升級到需要川普再度留守白宮的程度。

文章並稱，為了順利訪陸，估計川普暫時也會在荷莫茲海峽問題上「忍手」（克制）。

四是儘管中方譴責美國對伊戰事，但兩國保持溝通、管控分歧的主基調未變。文章提到，中國外長王毅三月在全國兩會期間形容今年是中美關係的「大年」，高層交往議程已擺上桌面。如今全年時間近半，中美峰會已無太多延宕餘地，如期推進符合雙方「以元首外交穩定關係」的共識。

文章最後表示，基於以上四點，川普訪華計畫生變的機會相當低。「當然國際政治沒有絕對，尤其是飄忽不定的川普時代」。但如無意外，中國外交部很快將就此作出正式公布。

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