澳洲擬收回爾文港控制權 中企嵐橋提國際訴訟

澳洲達爾文港碼頭及周邊設施自2015年10月起，租賃給中國嵐橋集團99年。(路透)

圍繞澳洲 北部達爾文港的控制權爭議，再度升高。為維持對該港口長達99年的租賃權，中國嵐橋集團近日正式向世界銀行集團旗下的國際投資者爭端解決中心（ICSID）提起國際仲裁，對澳洲政府收回港口控制權的計畫展開法律反擊，使這場涉及國家安全與外資權益的爭端進一步國際化。

法廣引述澳洲媒體報導，嵐橋集團董事長葉成已於4月23日提出訴訟，主張澳洲政府若強行終止租約，將違反《中澳自由貿易協定》所保障的投資者權益。這項舉動，被視為嵐橋對澳洲政治承諾的正面挑戰，也讓原本以國安為訴求的港口回購計畫增添法律變數。

報導指出，達爾文港位於澳洲北部，地理位置接近印太戰略熱區，且正對面即為拉臘凱亞軍事防區，因此具有高度敏感性。2015年，澳洲北領地政府以5.06億澳元(約3.7億美元、25億人民幣)，將港口租賃給嵐橋集團99年，此舉當時便引發澳洲國內對國安風險的疑慮。

近年來，隨著中澳關係起伏，以及印太地緣政治升溫，澳洲朝野對收回達爾文港控制權的聲音日益高漲。去年大選期間，工黨與反對黨均承諾，若執政將設法回購港口。澳洲總理艾班尼斯更公開表示，確保港口回到澳洲手中，符合國家利益。

不過，嵐橋方面強調，其收購程序完全依照澳洲法律與公開競標規範進行，且歷次審查均未發現實質國安問題。公司指控澳洲政府提出的收回方案具有歧視性，並違背其在雙邊自貿協定下的承諾，因此必須透過法律途徑維護權益。

澳洲基礎設施部長凱瑟琳·金則回應，政府對嵐橋採取仲裁行動感到失望，但將依程序應訴，同時持續與對方磋商，希望尋求雙方可接受的解決方案。她重申，澳洲政府仍致力於讓達爾文港回歸本國控制。

分析指出，此案不僅是單一商業租約糾紛，更折射出外資投資與國家安全之間的深層矛盾。若仲裁程序持續延燒，將對中澳經貿關係及外資信心產生長遠影響，也可能成為各國重新審視戰略資產管理模式的重要案例。