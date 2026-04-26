中東戰衝擊 義烏訂單跌逾50% 中東商在京車展「補貨」

根據義烏市跨境電子商務協會初步統計，過去一個多月，部分商家中東市場訂單比去年同期下降了50％。圖為2026中國義烏國際日用百貨創新博覽會上，伊朗外商在洽談DIY手工串珠採購業務。（取材自中國新聞周刊）

中東戰事衝擊中國外貿市場，有「世界超市」之稱的浙江省義烏市跨境電商協會統計，近一個多月部分面向中東的訂單較去年同期下滑逾五成，有小型百貨供應商今年齋月訂單量不到往年的10%，即90％訂單消失，商家營收銳減甚至面臨停業壓力。而在北京車展上，則湧現中東等多國汽車經銷商扎堆搶貨。他們說，日系車企因荷莫茲海峽斷航集體斷供，危機下他們緊急以中國品牌取代「豐田 」們，即使繞道也要趕緊飛來北京車展「補貨」。

據中國新聞周刊報導，中東戰事爆發，相關風險也迅速傳導至中國的外貿端。中國是中東地區其最重要的進口來源國，其中，2025年義烏對中東市場出口額為1093.7億元人民幣（下同，約160億美元），年增22.2％。伊拉克、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等，都是義烏在中東的主要貿易夥伴。

但有義烏商家觀察，近期中東客戶減少約五成，原本以中東市場為主的店家，因營業額銳減、利潤降低，正面臨關停歇業的現實壓力。例如，每年齋月前，中東進口商會集中採購食品、日用品等消費品，義烏一家小型百貨供應商往年齋月訂單量比平時高出50％到100％，當月最高營銷額可超2000萬元，但今年3月到4月僅賣出100多萬元的貨，不到平時的10%。

戰爭帶來的不確定性也正在改變中國外貿商出貨節奏。有商家表示，每年第二旺季從6、7月開始，為海外聖誕消費備貨，中國工廠8、9月生產，以保證10月前發貨。但目前線上線下訂單銳減，戰爭結束時間不明，整個備貨計畫陷入觀望。

而在另一邊的2026北京車展上，據每日經濟新聞報導，荷莫茲戰火下，日系車企集體斷供，中東客商正湧進北京車展搶貨，他們紛紛調整採購清單：畫掉「豐田」們，狂訂中國車。一位跨國車企負責人說，「這趟行程比以往折騰多了，繞道杜拜再轉飛北京，雖然路上多花了近兩天，但北京車展必須來」。

報導稱，在杜拜、利雅德、多哈，中國品牌車型正以肉眼可見的速度被訂走。來自沙烏地阿拉伯利雅德的車商阿卜杜拉在當地同時代理豐田和長安汽車，他說，現在他把大部分的展廳面積都給了長安汽車，「豐田車源急劇減少，馬上無車可賣，而深藍S05到一輛賣一輛」。

不只是中東，其他國家的經銷商也在湧向北京。一位不願透露姓名的上汽大通國際部相關負責人說，北京車展開幕當天他已經接待了來自西班牙、義大利、中東和非洲的六組海外代理商，都有強烈的代理意願。全球車企掌門人正「向東看」。