中開發東海油氣再添新設施 日方強烈抗議

中日爭端再添一樁，日本指控，中國在東海日中中間線中方一側新建構造物，可能涉及氣田開發。（路透）

日本 政府20日發布消息，中國在東海日中中間線中方一側新建構造物，此舉可能涉及氣田開發。日方指中方單方面推進建設，中方過去則強調相關開發位於其管轄海域，不接受指責，雙方立場分歧仍未化解。

據日本「共同社」報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰向中國駐日大使館 次席公使施泳提出強烈抗議。日方要求基於兩國2008年就共同開發氣田達成的共識儘快重啟談判。

目前，中國方面尚未針對這次的抗議進行回應。

據日本外務省透露，中國正在中間線中方一側推進建造鑽探設施，此次確認的是第23座構造物。該機構甫於今年1月針對在該海域確認的第22座構造物向中國提出抗議。

有關東海油氣田開發的爭議，中日兩國曾在2008年達成合作開發油氣田的協議，但有關締結相關條約的談判於2010年中斷。日方後來發現中方單方面持續在日中的中間線附近建設結構物。

中國外交部去年曾表示，中方東海油氣開發活動位於中方管轄海域，是中方主權權利和管轄權範圍內的事情，不接受日方的無端指責。中方堅持並致力於全面有效落實東海問題原則共識，希望日方與中方相向而行，爭取早日重啟兩國政府間談判。