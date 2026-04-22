習會莫總統 共促中東停火、探索能源合作新路

中國國家主席習近平21日下午在北京人民大會堂與赴中進行國事訪問的莫三比克總統查波舉行會談。（新華社）

中國國家主席習近平 21日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的莫三比克總統查波舉行會談。兩國元首一致同意將雙邊關係提升至新時代中莫命運共同體。雙方加強戰略合作，探索基礎設施、能源礦產等開發新路。中國也將自5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，升級「綠色通道」擴大非洲輸華產品准入。

新華社報導，習近平指出，建交以來，中莫兩國相互信任、守望相助，成為中非友好和南南合作的典範。中方願同莫方以落實中非合作論壇北京峰會成果和2026年「中非人文交流年」為契機，攜手共逐現代化之夢。

習近平強調，中方願同莫方攜手共逐現代化之夢。中東戰事影響外溢波及非洲國家，中方願同非方攜手應對，共促和平、共謀發展，一道呼籲停火止戰，通過平等對話解決分歧，推動國際社會踐行真正的多邊主義，堅定維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則。

習近平表示，今年是中國「十五五」開局之年，中方願同莫方加強發展戰略對接，創新合作模式，探索基礎設施、能源礦產綜合開發合作新路，積極培育農業、新能源、數字經濟、人工智能等合作增長點，推動兩國務實合作高質量、可持續發展。面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續在聯合國等機構內加強協調配合，團結協作，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同捍衛國際公平正義。

習近平指出，中國在持續擴大高水平對外開放進程中，始終把非洲放在特殊優先位置。今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸華產品准入。中方也願響應非洲國家呼聲，挖掘合作潛能，加強互利合作，助力非洲國家發展，共建新時代全天候中非命運共同體。

報導指出，會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、落實全球安全倡議、經濟貿易、人文交流、醫療衛生和新聞傳媒等領域20餘項合作文件。雙方發表「中華人民共和國和莫三比克共和國關於構建新時代中莫命運共同體的聯合聲明」。