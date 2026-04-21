觀察站／中央政治局會議 看四個經濟大省的底氣

中共 中央政治局未來十天內必有一會，這4月會議按例要議經濟，除已有首季經濟優於預期，實現良好開局之論外，更要關心4月經濟會如何布新局，會不會有重要政策調整。由於中國經濟的「主心骨」在經濟大省，主要經濟大省近日提前開議經濟之會，由之已透出些未來的端倪。

中國號稱有十個經濟大省，其實跑在前面的就是廣東、江蘇、山東、浙江四省。在省級地方，最高層級的例會是中共省委常委會議，四個經濟大省數日前分別開了省會常委會，核心議題又都是經濟，這就有了看頭，以經濟大省善察言觀色看，可能透出些中共中央政治局的先聲；以經濟大省預知難題看，又可見中共中央政治局會議調整方向的預設。

經濟大省情況千差萬別，又各有主張，但今次有三個基本的共同點，一是往回看，都說首季已經「開門紅」，即首季經濟表現優於預期；二是往前看，大多提了個「時間過半，任務過半」，意思應是在上半年到期時，至少要完成全年任務的一半，這一提法來自上一個五年規劃的中期評估，有說最近習近平 講話中提出，地方紛紛傳達和要執行；其三是都以「要」來表述他們要幹些甚麼。

有同就有異，現在看四個經濟大省的新說法，先看第一經濟大省廣東。中共廣東省委上周四召開省委常委會，沒有總結分析廣東經濟，中共廣東省委書記黃坤明提出就辦一件事，即「認真傳達學習習近平總書記就服務業發展作出的重要指示和全國服務業大會精神，研究我省貫徹落實意見」。這是因4月上旬中國召開了首屆全國服務業大會，習近平在會前作了發展服務業的指示。所以今次廣東的會很長，內容很多，但線條單一就是服務業，又可總結出「三個要」，包括要堅持實體經濟為本，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸；要堅持以人民為中心；要強化系統施策等。

再看夠資格挑戰廣東的江蘇，中共江蘇省委上周五開常委會，主要分析江蘇省首季經濟形勢、研究部署下階段經濟工作。會議主要縷出「六個要」，即要堅持穩中求進工作總基調；要更大力度挖掘消費潛力；要全力推動投資企穩回升；要持續拓展外貿外資優勢；要加緊培育壯大新動能；要深入實施穩崗擴容提質行動。如看與其他省不同，是因國民黨代表團剛去了南京，加上江蘇是台商集聚地，所以會上提了個「推動蘇台合作走深走實」。

中共山東省委常委，提的是「五個要」且都是持續加力，即要做強工業經濟持續加力，要在推動投資止跌回穩上持續加力，要在提振擴大消費上持續加力，要在穩住外貿外資基本盤上持續加力，要在推動縣域經濟高質量發展上持續加力。

中共浙江省委常委會學山東，也是提「五個要」，即要錨定目標任務一以貫之抓好落實，要全力抓好經濟運行調度和推進，要以改革創新舉措破解難點堵點卡點，要紮實做好惠民生保平安工作，要全面提振幹事創業精氣神。

把這四個經濟大省中共省委常委會的核心內容拿來排列組合，求同存異，用來觀察中共中央政治局4月會議，大致骨架基本成形。