我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

中新社：日艦選在馬關條約簽訂日闖台海 野心百年未死

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本軍艦過航台灣海峽後，中國軍號18日發布視頻「枕戈待旦」，呈現導彈起豎、戰機集...
日本軍艦過航台灣海峽後，中國軍號18日發布視頻「枕戈待旦」，呈現導彈起豎、戰機集結等畫面，宣示中國軍隊從不懼怕挑釁。（取材自@中國軍號）

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日穿越台灣海峽，引來中國大陸強烈不滿，昨嚴辭批評日本此舉是「赤裸裸的蓄意挑釁」，除精挑細選了131年前「馬關條約」簽訂日這個極具象徵意義的時間點行經台海，且過航時間長達14小時，種種變本加厲的行為，顯示其軍國主義百年野心從未死心，且一再試探中方的底線。中國軍號同步發布視頻「枕戈待旦」回嗆日本，稱中國國力已今非昔比，軍隊從不懼怕挑釁，日本若不知悔改，結局就是玩火自焚。

官媒中新社「國是直通車」昨發文及視頻指出，日本「雷」號驅逐艦於4月17日過航台灣海峽絕非偶然，131年前的4月17日，清政府與日本簽署「馬關條約」，將台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島割讓給日本，日本自衛隊艦艇精準挑選4月17日這一天過航台海，是在中國人民歷史傷口上又「撒了把鹽」。

據解放軍東部戰區發布信息，日艦過航台灣海峽的時間是4月17日4時02分至17時50分，用時約14個小時。有軍事專家分析，按照台灣海峽通常過航航線和驅逐艦經濟航速來計算，軍艦正常過航台灣海峽用時應為9到10小時左右。遠超常規時間足以表明，日方此舉絕不是什麼正常過航，而是赤裸裸的蓄意挑釁。日本政客顯然是精心挑選了一個極具象徵意義的時間點，試圖向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，同時試探中方的底線與反應。 

文中稱，今年是東京審判開庭80周年，日本不僅不深刻反省侵略歷史罪責，反而鼓譟所謂「外部威脅」，以此作為藉口謀求「再軍事化」，軍國主義大有死灰復燃之勢，其近日一連串操作顯示其「新型軍國主義」正逐漸露出獠牙。

隨後，解放軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」發布視頻「枕戈待旦」，並配文「中國軍隊從不懼怕挑釁」。呼應中新社文中所石，在「再軍事化」道路上狂飆突進的日本，似乎忘了一點：中國的綜合國力早已今非昔比，中國軍隊完全有決心、有辦法、有能力捍衛國家主權和領土完整。

解放軍報「鈞正平」也發文稱，日本在距離台灣僅百餘公里的西南諸島加速軍事部署，如今又派出自衛隊艦艇興風作浪，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海的危險圖謀。 尤為此次行動發生在中日關係持續惡化的特殊背景下，從「錯上加錯」到「一錯再錯，意欲何為」，清晰勾勒出日方在涉台問題上不斷升級挑釁的危險軌跡。

文中稱，日本對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行，如今卻變本加厲，其行徑嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。若一意孤行、不知悔改，等待它日本必將是引火燒身，付出不可承受的代價。

中國外交部指控日本自衛隊「雷」號驅逐艦17日進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗...
中國外交部指控日本自衛隊「雷」號驅逐艦17日進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。圖為中方18日公布東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。（取材自央視玉淵譚天）

日本

上一則

229/美AI巨頭旗下Claude啟動強實名認證 豪賭「去中國化」？

延伸閱讀

高市上台以來首次 日護衛艦穿越台海 中批：錯上加錯

高市上台以來首次 日護衛艦穿越台海 中批：錯上加錯
惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀

惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀
反制日艦通過台海 中國展開東海軍演

反制日艦通過台海 中國展開東海軍演
日艦通過台灣海峽 台國防部：有效掌握海空動態無評論

日艦通過台灣海峽 台國防部：有效掌握海空動態無評論

熱門新聞

何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆