紐時：中國不願施壓伊朗 按兵不動撿紅利

中國國家主席習近平3月12日出席第14屆全國人民代表大會第四次會議閉幕會時鼓掌。(歐新社)

伊朗戰爭讓中國面臨愈來愈大的壓力，要求北京施壓德黑蘭接受條件，以結束戰爭與全球能源危機。然而紐約時報 分析指出，北京實際上幾乎沒有意願、也不太可能對這個中東夥伴施加壓力。

阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲與西班牙首相在內的一系列外國領導人訪問北京，中國能為解決危機做些什麼，成為每一場會談中無法迴避的背景議題。在這些會談中，中國國家主席習近平譴責違反國際法的行為是「回到叢林法則」，被視為對美國總統川普 的間接批評，並提出一項以四點計畫形式呈現的「中國方案」來解決危機。

然而，這項方案幾乎只是呼籲各方尊重主權原則與國際法，反映出中國即便愈來愈關注戰爭對經濟的影響，仍避免過度捲入危機。

中國長期以來聲稱不干涉他國事務，並希望以自身方式被視為全球領導者。與長期透過防衛同盟維持主導地位的美國不同，中國僅有北韓 一個條約盟友。同時，中國領導層也不願承諾保衛其他國家，以免被拖入一場成本高昂、最終削弱自身實力的戰爭。

布魯金斯研究院約翰・桑頓中國中心資深研究員金沛雅（Patricia Kim）表示：「中國領導人傾向將美國在中東的介入視為美國衰落的重要推手之一，並無意仿效這種模式。」

伊朗戰爭同樣會傷害中國。荷莫茲海峽是中國能源與貨物流通的重要通道，約三分之一的原油進口來自波斯灣。但華府分身乏術同時也帶來機會，這場戰爭使美國深陷中東，而非專注於印太地區或嚇阻中國對台灣的威脅。

中國也能利用美國的軍事行動，將自身塑造成倡導全球穩定的和平國家；同時，有更多對川普感到不滿的國家轉向中國，也使北京被視為較可預測的合作夥伴。

伊朗官員將上周停火歸功於中國協助時，北京並未證實或否認是否扮演相關角色。專家指出，這種迴避態度顯示北京在談判中可能僅扮演間接角色，最多只是鼓勵各方回到談判桌。

史汀生中心學者孫韻認為，伊朗可能誇大中國的角色，試圖促使北京在與美國的任何協議中更積極投入。美國前總統拜登任內國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）表示：「我認為中國極不可能在那次調停嘗試中扮演積極角色。風險很高，中國也擔心被指責。」

此外，中國也缺乏足以貫徹意志的軍事力量。儘管中國軍力迅速擴張，仍未擁有像美國那樣廣泛的海外基地網絡。雖然中國海軍自2008年起在亞丁灣部署反海盜編隊，但至今尚未用於護航中國船隻，專家指出，除非中國船隻遭到直接攻擊，否則不太可能採取這一步。