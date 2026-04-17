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美網紅在大涼山區遇一群中國小孩 被問「美國醜聞」破防

中國新聞組／北京17日電
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美國網紅Tommy在大涼山被一群中國孩子靈魂拷問。（視頻截圖）
美國網紅Tommy在大涼山被一群中國孩子靈魂拷問。（視頻截圖）

近日一段視頻引發網友熱議，一名活躍在Youtube的美國旅遊網紅Tommy，跑到中國大涼山區，想帶觀眾看看這塊「窮，卻又無比美麗的地方」。沒想到Tommy遇上了一群小孩，追問他「美國人吸毒嗎？」「艾普斯坦吃小孩嗎？」他被這些靈魂拷問搞到原地破防，最後被懟得啞口無言，只能倉皇逃竄。

從相關視頻中可看到，Tommy在路上遇到了一群中國小孩，看到少見的外國人，這群小孩哥問：「你是美國人嗎？」「你喜歡中國還是美國還是伊朗？」簡單的一個問題就凸顯出這群孩子的國際觀，Tommy聽到後也愣了一下，回答：「我都喜歡」。

之後小孩哥們又拋出一個犀利提問：「美國人會吸毒嗎？」當場讓Tommy一陣尷尬，只能回答：「有些人會吸，但大部分人不會。」

小孩哥還問Tommy認不認識馬斯克，說「馬斯克特別好」，Tommy對著鏡頭似乎有些得意地說：「中國人連小孩都喜歡馬斯克」，沒想到小孩哥馬上補了句「蘿莉島」。

▲ 影片來源：YouTube＠大方说（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

隨後，小孩哥們問Tommy「美國人吃人嗎？」Tommy解釋：「我像你們一樣，我們吃一樣的東西」，但小孩哥接著問：「艾普斯坦不是吃人的嗎？」「你們那裡吃不吃蘿莉？」一連串靈魂拷問讓Tommy只能抓頭乾笑，沒料到中國偏遠山區的孩子們竟也知道美國的醜聞。

這個視頻上傳後引發網友熱議，有人說，「一個美國中情局的前雇員跑去中國山村想挖點黑料，結果卻挖到了美國的大動脈」、「中國偏遠山區的孩子都知道艾普斯坦，他們比美國人都了解美國的現實」，也有人直言「我從沒想過，中國山村裡的孩子會對國際事務了解這麼多，他們真的很有見識，對世界正在發生的事簡直瞭如指掌」。

中國大涼山的一群孩子問美國網紅Tommy「你們那裡吃不吃蘿莉」。（視頻截圖）
中國大涼山的一群孩子問美國網紅Tommy「你們那裡吃不吃蘿莉」。（視頻截圖）

觀察者網報導指出，這段視頻凸顯中國人在各個年齡階段對國際局勢的關注程度，確實比很多外國人要高，而且是高出很多。2014年克里米亞戰爭爆發之後，華盛頓郵報調查顯示，有84%的美國人壓根就不知道烏克蘭在哪裡，有人認為烏克蘭在格陵蘭島，有人認為在加拿大，甚至還有人認為烏克蘭是美國的領土。

而在中國，政治、地理、歷史，中國近代史和世界近代史是必修課程，所有人從十來歲左右開始，就在系統性學習國家和個人的關係、民族和世界的關係，讓大多數中國人都非常關心世界局勢的發展。

報導強調，這則美國網紅發布的視頻，其實是中美局勢的一個縮影，「當美國人還在想著如何用歪招抹黑咱們的時候，我們的孩子早就看清了這個世界的真相」。

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