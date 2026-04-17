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通話伊朗外長 王毅：保障荷莫茲海峽航行自由

中國新聞組／北京17日電
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中國外長王毅（右）16日與伊朗外長阿拉奇通話。（取材自環球網）
中國外長王毅（右）16日與伊朗外長阿拉奇通話。（取材自環球網）

新華社報導，中國外交部長王毅15日與伊朗外長阿拉奇通電話。王毅表示，伊朗作為荷莫茲海峽沿岸國家的主權安全和合法權益應得到尊重和維護，同時，國際通行海峽的航行自由與安全也應得到保障。阿拉奇則表示，期待中方為促和止戰發揮積極作用。而伊朗總統裴澤斯基安15日在伊朗紅新月會召開會議時，對中國政府和中國國家主席的支持與合作表示感謝。另外，王毅16日在北京會見義大利副總理兼外長塔亞尼時強調，當務之急是推動美伊重回談判。

報導稱，阿拉奇通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示伊方願通過和平談判方式，繼續尋求理性、現實的解決方案。伊方高度讚賞中方一直以來為推動局勢緩和降溫所做努力，期待中方為促和止戰發揮積極作用。

王毅表示，中方一如既往支持伊朗維護自身主權安全和國家尊嚴。中國國家主席習近平鄭重提出關於維護和促進中東和平穩定的四點主張，為化解危機貢獻了中國方案。當前局勢來到戰和轉換的關鍵階段，和平窗口正在打開。

王毅表示，中方支持維持停火和談判勢頭，符合伊朗人民根本利益，也是區域國家和國際社會共同期盼。伊朗作為荷莫茲海峽沿岸國家的主權安全和合法權益應得到尊重和維護，同時，國際通行海峽的航行自由與安全也應得到保障，努力恢復海峽的正常過航是國際社會的一致呼聲。

新華社報導，王毅16日在北京會見義大利副總理兼外長塔亞尼。雙方就當前中東局勢交換了意見。王毅表示，中方一貫主張通過對話協商政治解決國際爭端，反對使用武力。美國和以色列對伊朗的戰爭本不應發生，戰事延宕已對國際能源安全和荷莫茲海峽航道安全造成嚴重影響，當務之急是推動美伊重回談判，尋求政治解決。中方始終秉承客觀公正立場，一直積極致力於促和止戰，支持巴基斯坦積極斡旋，願同各方保持溝通，繼續為此發揮建設性作用。

綜合鳳凰衛視、觀察者網報導，中國駐伊朗大使叢培武15日前往伊朗紅新月會總部，宣布向伊朗捐贈58噸人道主義援助物資，主要為醫療用品。伊朗總統裴澤斯基安15日突然現身捐贈儀式，並特別向中國政府和中國人民表達感謝。

「我們感謝中國政府，感謝中國國家主席，也感謝中方所提供的一整套支持與合作。事實上中國現在也被美國視為主要敵人，我們只是排在後面而已，他們是想先把我們拿下，然後再去和中國交手。」裴澤斯基安說道。

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