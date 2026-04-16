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俄外長訪華之際 俄軍艦也來了 中官媒：與國際局勢無關

中國新聞組／北京16日電
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俄羅斯外長拉夫羅夫訪中之際，俄羅斯海軍艦艇編隊15日抵達廣東湛江，展開5天訪問。...
俄羅斯外長拉夫羅夫訪中之際，俄羅斯海軍艦艇編隊15日抵達廣東湛江，展開5天訪問。（新華社）

中國國家主席習近平昨在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，並堅定維護和踐行多邊主義。拉夫羅夫在會後記者會透露，俄羅斯總統普亭將於上半年訪華，並稱俄國可彌補中國因中東戰事導致的能源缺口，且俄中準備好為美伊談判提供外部支持。同時，俄羅斯海軍艦艇編隊昨抵達廣東湛江展開五天訪問，引發外界關注；中國官媒新華社強調，此次訪問是例行性友好交流活動，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

拉夫羅夫應中國外長王毅邀請於14至15日訪陸。俄羅斯是伊朗重要夥伴，雙方據報軍事合作密切，拉夫羅夫此行被認為是為普亭今年訪問北京進行前期協調。伊朗戰爭2月底開打後，王毅對外聯繫的第一通電話就是打給拉夫羅夫。

習近平昨天在北京人民大會堂會見拉夫羅夫時說，國際形勢變亂交織，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益；拉夫羅夫則說，俄羅斯可以助中國填補中東戰事導致的能源缺口。

與此同時，由俄羅斯海軍「完美」號、「凜冽」號護衛艦和「佩琴加」號中型油船組成的艦艇編隊，15日抵達湛江，開始為期五天的訪問。

新華社報導，此次訪問是中俄兩國海軍例行性友好交流活動，目的在進一步增進友誼互信、深化務實合作，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

此次到訪的俄海軍艦艇，均隸屬俄羅斯海軍太平洋艦隊，且多次參與中俄海軍合作交流活動。「完美」號護衛艦多次參加中俄海上聯合巡航，2023年曾訪問上海；「凜冽」號護衛艦曾參加中俄「海上聯合-2024」聯合演習；「佩琴加」號中型油船曾於2024年訪問山東青島。

俄國 王毅 普亭

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