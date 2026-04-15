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俄西越阿聯高層訪中 學者：各方盼中在伊戰扮演積極角色

記者林宸誼／即時報導
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正值中東戰況緊張之際，中國國家主席習近平（右）14日會見到訪的阿聯阿布達比王儲哈...
正值中東戰況緊張之際，中國國家主席習近平（右）14日會見到訪的阿聯阿布達比王儲哈立德，提出四點主張。（新華社）

在伊朗戰事持續、荷莫茲海峽未解封的背景下，近日俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、西班牙和越南高層幾乎同步展開訪中行程。星國學者認為，這反映各方希望中國在緩和局勢、推動和平方面扮演更積極角色，並對伊朗施加更大壓力。但中國學者則指出，緩解中東危機的鑰匙在美國手裡。

星媒聯合早報分析，美國和以色列2月底聯手襲擊伊朗，伊朗為報復而攻擊其它波灣國家的美軍設施，阿聯等國遭池魚之殃，且是受伊朗襲擊最嚴重的波灣國家，能源設施、工業基地、民用設施等被攻擊，其中還包含中國融資設施。

新華社報導，中國國家主席習近平14日與阿聯阿布達比王儲哈立德會面時，就維護和促進中東和平穩定提出四點主張：堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全。

習近平同天與西班牙首相桑切斯會面時強調，當今世界亂象叢生，面臨公理和強權的較量；反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義。法新社報導，桑切斯會後在記者會上表示，中國可在解決中東戰爭上發揮重要作用。西班牙是反對美以軍事行動立場最堅定的歐洲國家之一，甚至還對涉伊朗戰爭的美國戰機關閉領空。

另外，俄羅斯外長拉夫洛夫應中國外長王毅邀請，14日也抵達北京訪問、15日上午也與中國國家主席習近平會面。俄羅斯是伊朗重要夥伴，雙方據報軍事合作密切，拉夫洛夫此行被視為意在同北京就伊朗局勢加強協調。 伊朗戰爭2月底開打後，王毅對外聯繫的第一通電話就是打給拉夫洛夫。

越共總書記、國家主席蘇林也在14日開始訪中、15日上午與習近平會面，重點相信在深化能源合作。荷莫茲海峽被封，攪亂全球能源供應鏈，導致越南境內油價飛漲，迫切需要開拓更多供應源。

據聯合早報訪問新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝分析，任何國家領導人和高官此時訪問中國，肯定觸及兩個議題：荷莫茲海峽封堵造成能源危機，以及呼籲中國在緩解中東衝突上扮演更積極角色。他也說，伊朗打擊阿聯能源與關鍵設施，實際上對中國利益造成很大衝擊，哈立德此行目的在爭取中國向伊朗加大施壓。

報導也引述上海國際問題研究院中東研究中心主任金良祥則認為，中東戰爭對包括阿聯在內的波灣國家造成巨大經濟衝擊，阿聯經濟對外依賴度高，荷莫茲海峽被封鎖，國家財政收入會大減，哈立德訪中顯然寄希望於中國在勸和促談方面發揮更大作用。

但金良祥也強調，「緩解當前危機的鑰匙在美國手裡」，當中有兩大關鍵：一是美國能否約束以色列的行為？二是美國能否給伊朗看到希望，例如取消制裁等措施。

俄羅斯 越南 以色列

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