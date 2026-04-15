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「堅持國際法治」 習近平會阿布達比王儲提中東4主張

記者林則宏陳湘瑾／綜合報導
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正值中東戰況緊張之際，中國國家主席習近平（右）14日會見到訪的阿聯王儲哈立德，提...
正值中東戰況緊張之際，中國國家主席習近平（右）14日會見到訪的阿聯王儲哈立德，提出中國四點主張。（新華社）

中東海灣地區局勢加劇之際，中國國家主席習近平14日在北京人民大會堂，會見阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德，雙方就目前中東和海灣地區形勢交換意見，習近平強調中方勸和促談的原則立場，重申將繼續為此發揮建設性作用，並就維護和促進中東和平穩定提出四點主張。

新華社報導，習近平就維護和促進中東和平穩定提出四點主張。一是堅持和平共處原則。中東海灣國家唇齒相依，是搬不走的鄰居。要支持中東海灣國家改善關係，推動可持續的中東和海灣地區安全架構。二是堅持國家主權原則，不容侵犯。中東海灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護。

三是堅持國際法治原則。維護國際法治權威，不能「合則用、不合則棄」。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。四是堅持統籌發展和安全。各方都應為中東海灣國家發展營造良好環境。

哈立德讚賞中國在國際事務中發揮負責任和建設性作用。阿方致力於同中方保持密切溝通協調，促進相關方面停火止戰，盡快恢復地區和平穩定，維護國際航運安全，防止對全球經濟和能源安全造成更大影響。

另外，中國外長王毅13日與巴基斯坦副總理兼外長達爾通話。達爾全面介紹巴方斡旋伊朗與美國接談情況，感謝中方促和努力。

王毅則稱，當前停火局面十分脆弱，當務之急是全力避免戰端重啟。國際社會應繼續加大勸和促談努力，旗幟鮮明反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。

針對有報導指，川普總統稱，如果發現中國向伊朗提供武器，將對中國加徵50%關稅，中國外交部發言人郭嘉昆回應，有關報導純屬捏造。如果美方執意以此為藉口加徵關稅，中方必將堅決反制。

巴基斯坦 王毅 聯合國

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