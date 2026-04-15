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日以刀槍法再逮捕 闖中使館自衛隊員稱「夢中神明啟示」

中國新聞組／北京15日電
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日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大3月24日闖入中國大使館遭逮捕，東京警視廳14日以...
日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大3月24日闖入中國大使館遭逮捕，東京警視廳14日以涉嫌違反刀槍法為由再次將其逮捕。圖為一名日本警察在東京中國大使館前站崗。（路透）

日媒報導，日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大3月底闖入中國駐日本大使館，被日本警方以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕，東京警視廳14日以涉嫌違反「刀槍法」為由再次將其逮捕。另外，據調查相關人士表示，犯嫌首次被捕時供稱，「在夢中聽到神明啟示，要阻止中國的強硬發言」。

日本共和社報導，東京警視廳14日以在使館院內持有刀具、涉嫌違反刀槍法為由，再次逮捕23歲的三等陸尉村田晃大。央視也隨即推播這項最新消息，並稱「闖館事件」令人震驚，性質和影響極為惡劣。

警方在中國大使館館區內案發現場，發現一把刀刃長約18公分、類似菜刀的利器，研判嫌犯可能是從使館隔壁的建築物翻越闖入。

日本放送協會（NHK）報導，調查相關人士表示，犯嫌疑似在事件前一天前往東京，並在網咖度過一晚之後前往現場，之後面對調查供稱，「我在上東京前一天晚上，在夢中聽到神明的啟示稱要阻止中國的強硬發言，因此決定侵入」。

調查人士也稱，犯嫌也說明，「並未打算加害大使館的職員等人」。

觀察者網引述日本雜志「周刊文春」報導，村田2002年出生於岡山縣倉敷市，家裡還有一個哥哥，父親是在當地工作的藥劑師。

他的小學、中學同學表示，村田學習很好，後來聽到他參加自衛隊有點驚訝。一名同學母親回憶，村田總之是個挺聰明的人。母親也參加學校家委會的活動，是經常和其他媽媽交流、挺有社交性的類型。父親印象裡是個很嚴格的人。

「周刊郵報」網站報導提及，日本社交媒體有不少人認為他成長過程中可能受到極右翼思想影響，但調查下來並沒有什麼異常之處。

一名日本大報社會部的記者表示，相關人士表示村田是在非常普通的雙親家庭裡成長的。目前來看，也沒有發現他發過與犯罪或者反華思想有關的社交媒體信息。警視廳還在進一步調查其動機。

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