我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

「歐盟需要中國」 西班牙總理稱貿易失衡 籲京開放市場

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙總理桑傑士(左二)由小米集團創辦人雷軍(左三)陪同參觀小米科技園。（新華社...
西班牙總理桑傑士(左二)由小米集團創辦人雷軍(左三)陪同參觀小米科技園。（新華社）

正在中國進行訪問西班牙總理桑傑士13日在清華大學發表演講，強調世界離不開中國，中國應該在氣候變遷、安全、國防和消除不平等問題上扮演更重要角色，國際社會也應正確認知中國。他提到，中歐貿易失衡具「不可持續性」，呼籲北京對歐洲進口商品進一步開放市場，「歐盟需要中國幫助糾正貿易逆差」。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合法廣、中央社、大公報等媒體報導，桑傑士在演講中用傳教士利瑪竇的故事來表達正確認知的重要性。他說，利瑪竇到華時所帶的世界地圖，是以歐洲為中心，亞洲則被置於邊緣，視角帶有明顯偏見；然而400多年過去了，現在仍有人用那張最初扭曲的利馬竇時代地圖在看待中國。

桑傑士指出，有些人以「零和博弈」的視角解讀現實，認為深化某種關係就意味著放棄其他關係，「這種看法不僅錯誤，而且危險」，並明確表示，世界離不開中國。

西班牙總理桑傑士（左）在清華大學與學生互動。 （中新社）
西班牙總理桑傑士（左）在清華大學與學生互動。 （中新社）

他認為，歐洲是維護世界穩定，繁榮與和平的關鍵力量；同樣的，如果沒有中國的參與，這一切也無法實現，「因此我們注定要相互理解通力合作」。桑傑士表示，中國在應對氣候變遷、促進全球健康、推動負責任的AI發展以及核武等方面可以做得更多，「例如，像現在這樣要求各方遵守國際法，並停止黎巴嫩、伊朗、加薩、約旦河西岸及烏克蘭的衝突。」

桑傑士並敦促中國縮小與歐盟之間的貿易失衡，直言中歐貿易失衡具「不可持續性」，呼籲北京對歐洲進口商品進一步開放市場。他指出，歐盟需要中國「幫助我們糾正與中國的貿易逆差。這一不平衡的逆差去年又增加了18%，從中長期來看，這對我們的社會是不可持續的。」

這是桑傑士四年來第四次訪華，路透指出，這凸顯其推動對外政策自主路線的決心，但此舉也引發美國總統川普不滿。西班牙政府相關人士指出，桑傑士預計於14日與中國國家主席習近平會面，討論重點將聚焦地緣政治議題，並將中國視為穩定力量。

另據北京日報報導，桑傑士13日還到訪北京小米科技園，由小米集團創辦人雷軍陪同參觀小米科技展廳。桑傑士現場體驗小米新SU7、YU7等車型，當看到手機與車機之間流暢互動，他不禁讚嘆，「這個特別好」。

西班牙總理桑傑士在清華大學演講。 （中新社）
西班牙總理桑傑士在清華大學演講。 （中新社）

習近平 氣候變遷 歐盟

上一則

會中東外賓 王毅：不該封荷莫茲 李強：中願為和平貢獻

下一則

川習會前下馬威? 中反制外國長臂管轄 新法上路

延伸閱讀

穿牛仔褲、戴墨鏡…西班牙總理偕妻逛頤和園 全程未清場

穿牛仔褲、戴墨鏡…西班牙總理偕妻逛頤和園 全程未清場
匈牙利變天奧班承認敗選 歐洲國家反應一次看

匈牙利變天奧班承認敗選 歐洲國家反應一次看
中東戰火下中國站哪邊？中駐以大使：站在和平、對話與歷史正確一邊

中東戰火下中國站哪邊？中駐以大使：站在和平、對話與歷史正確一邊
巴基斯坦專家小組：伊朗要求中國出任擔保方

巴基斯坦專家小組：伊朗要求中國出任擔保方

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」