「歐盟需要中國」 西班牙總理稱貿易失衡 籲京開放市場

西班牙總理桑傑士(左二)由小米集團創辦人雷軍(左三)陪同參觀小米科技園。（新華社）

正在中國進行訪問西班牙總理桑傑士13日在清華大學發表演講，強調世界離不開中國，中國應該在氣候變遷 、安全、國防和消除不平等問題上扮演更重要角色，國際社會也應正確認知中國。他提到，中歐貿易失衡具「不可持續性」，呼籲北京對歐洲進口商品進一步開放市場，「歐盟 需要中國幫助糾正貿易逆差」。

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綜合法廣、中央社、大公報等媒體報導，桑傑士在演講中用傳教士利瑪竇的故事來表達正確認知的重要性。他說，利瑪竇到華時所帶的世界地圖，是以歐洲為中心，亞洲則被置於邊緣，視角帶有明顯偏見；然而400多年過去了，現在仍有人用那張最初扭曲的利馬竇時代地圖在看待中國。

桑傑士指出，有些人以「零和博弈」的視角解讀現實，認為深化某種關係就意味著放棄其他關係，「這種看法不僅錯誤，而且危險」，並明確表示，世界離不開中國。

西班牙總理桑傑士（左）在清華大學與學生互動。 （中新社）

他認為，歐洲是維護世界穩定，繁榮與和平的關鍵力量；同樣的，如果沒有中國的參與，這一切也無法實現，「因此我們注定要相互理解通力合作」。桑傑士表示，中國在應對氣候變遷、促進全球健康、推動負責任的AI發展以及核武等方面可以做得更多，「例如，像現在這樣要求各方遵守國際法，並停止黎巴嫩、伊朗、加薩、約旦河西岸及烏克蘭的衝突。」

桑傑士並敦促中國縮小與歐盟之間的貿易失衡，直言中歐貿易失衡具「不可持續性」，呼籲北京對歐洲進口商品進一步開放市場。他指出，歐盟需要中國「幫助我們糾正與中國的貿易逆差。這一不平衡的逆差去年又增加了18%，從中長期來看，這對我們的社會是不可持續的。」

這是桑傑士四年來第四次訪華，路透指出，這凸顯其推動對外政策自主路線的決心，但此舉也引發美國總統川普不滿。西班牙政府相關人士指出，桑傑士預計於14日與中國國家主席習近平 會面，討論重點將聚焦地緣政治議題，並將中國視為穩定力量。

另據北京日報報導，桑傑士13日還到訪北京小米科技園，由小米集團創辦人雷軍陪同參觀小米科技展廳。桑傑士現場體驗小米新SU7、YU7等車型，當看到手機與車機之間流暢互動，他不禁讚嘆，「這個特別好」。