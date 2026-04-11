「鄭習會」大陸發改委主任鄭柵潔為何也上桌？

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平會晤引發各界關注，其中出席的陸方官員安排亦引發解讀。圖為10日上午鄭習會上，中共總書記習近平聆聽中國國民黨主席鄭麗文發言。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨 主席鄭麗文10日與中共 總書記習近平 舉行會談，陸方出席的五人中，除全國政協主席王滬寧外，其餘四人均有福建背景，其中大陸國家發改委主任鄭柵潔也上桌受到矚目。對此，香港明報「中國透視」專欄指，這是因為中共中央總書記習近平提出，大陸「十五五」規畫願同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果，而發改委正是「十五五」的操盤手，在兩岸交流融合扮演重要角色。

香港明報「中國透視」專欄以「鄭麗文兩度提『台灣民族』？」為題指出，鄭麗文此行最大焦點為與習近平會晤，在兩岸高度對抗背景下，「鄭習會」被認為為僵持關係打開交流之窗。習近平還藉會面，釋放出兩岸關係必須「牢牢掌握在中國人自己手中」的信息，用「紐約時報」的分析，就是釋放「台灣的未來取決於北京而不是華盛頓」的訊息。

文章稱，文鄭麗文此行在南京中山陵講話罕見多次提及日本多達11次，內容涉及殖民統治及甲午戰爭等內容，一般認為這是呼應北京的「中華民族」敘事，構建兩岸共同體的概念。然而，BBC中文等媒體則指出，其演講兩度提及「台灣民族」，有別於國民黨過去「中華民族」表述，且一些學者受訪還煞有其事分析，鄭麗文此舉或是想安撫一些批評她不夠尊重「台灣主體性」的聲音，「既不得罪中共，又希望與台灣人有共鳴」。

文章認為，稍有「政治常識」的都會知道，鄭麗文此行高舉中華民族旗幟，「講稿肯定也是北京認可的，怎麼可能提出『台灣民族』？那可就是『煽動民族分裂』」。其實「民族解放」是特定概念，核心含義是「擺脫外來統治」。「BBC等媒體和學者，顯然是擺烏龍。」

文章指，「習鄭會」能舉行的政治基礎是「九二共識」。「九二共識」是1992年兩岸雙方授權機構達成，各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識。但民進黨方面矢口否認存在「共識」，並稱北京定義的「九二共識」就是「一國兩制」。

此外，文章特別提到，曾經在福建工作17年的習近平，在會談還表示認識很多台灣老朋友，非常重視台商。值得注意是，「參加會談的除了全國政協主席王滬寧，其他3人都是福建人，和台灣很有淵源：政治局常委蔡奇、中央台辦主任宋濤、國家發改委主任鄭柵潔」。

其中，蔡奇為福建龍溪人，早年長期在福建任職，曾任福建省三明市長；鄭柵潔福建漳州人，早年同樣長期在福建為官，曾任福建省人民政府副省長，並曾短暫出任國台辦副主任。

宋濤雖是江蘇宿遷人，但1973年宋濤18歲時即到福建省沙縣插隊，後畢業於福建師範大學。1978年至2001年，宋濤先後在福建林學院、福建省輕工業研究所、福建省羅源縣、福建省輕紡工業總公司、福建省國際信託投資公司等單位工作，之後才轉入大陸外交系統。