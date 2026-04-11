我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2艘美軍艦快閃荷莫茲海峽對峙伊朗海軍 無線電交鋒喊話曝光

鄭習會後 陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客赴台自由行

美伊談判之際 2艘中國級超大型油輪11日成功穿越荷莫茲

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
11日傍晚，2艘中國國企所屬的30萬噸級超大型油輪（VLCC）組成的船隊成功從波...
11日傍晚，2艘中國國企所屬的30萬噸級超大型油輪（VLCC）組成的船隊成功從波斯灣穿越荷莫茲海峽。（路透）

在美國和伊朗巴基斯坦展開談判之際，荷莫茲海峽似乎有局部恢復通行的跡象。中國財新網報導，北京時間11日傍晚，2艘中國國企所屬的30萬噸級超大型油輪（VLCC）組成的船隊成功從波斯灣穿越荷莫茲海峽，同行的還有一艘中國籍中型散貨船和一艘中國船東所屬的大型汽車運輸船。

報導稱，這是美以伊開戰後，荷莫茲海峽最大規模一次船舶通行行動。其中1艘中遠海運集團所有的VLCC油輪「遠珍湖」號懸掛中國香港旗，滿載伊拉克原油；另一艘國企所有的VLCC油輪「HE RONG HAI」號則懸掛中國五星紅旗，滿載沙烏地阿拉伯原油。兩船均是從美以伊開戰後就被滯留在波斯灣內。

財新網指出，這4艘成功穿越荷莫茲海峽的中國船隊使用伊朗最新公布的荷莫茲海峽「替代航道」。

4月9日，伊朗公布荷莫茲海峽替代通道：船隻從阿曼灣進入波斯灣需向北繞行，從伊朗拉臘克島（Larak）北部水道通過；船隻從波斯灣駛出，進入阿曼灣，需從拉臘克島以南通過。伊朗方面稱，荷莫茲海峽主要交通區可能存在各種水雷，所有過往船隻通行前需與IRGC海軍協調，根據地圖中的替代通道通行。

央視新聞報導，當地時間12日凌晨，美國和伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的第三輪談判已經結束。據伊朗方面消息，伊朗與美國的談判延長一天，將於12日繼續。但新華社隨後發自伊斯蘭馬巴德的報導稱，美國副總統萬斯12日在伊斯蘭馬巴德召開記者會表示，美方尚未與伊朗達成共識，將返回美國。

香港 巴基斯坦 伊朗

上一則

中東戰火下中國站哪邊？中駐以大使：站在和平、對話與歷史正確一邊

下一則

油價飆逾倍撐不住了 國泰航空、香港快運砍區域短途航班

延伸閱讀

彭博：中油輪集結荷莫茲海峽 測試美伊停火協議

彭博：中油輪集結荷莫茲海峽 測試美伊停火協議
首艘非伊朗油輪通過 美伊停火後 荷莫茲海峽航運量現況曝光

首艘非伊朗油輪通過 美伊停火後 荷莫茲海峽航運量現況曝光
伊朗革命衛隊發布荷莫茲航行圖 指引船隻避開水雷

伊朗革命衛隊發布荷莫茲航行圖 指引船隻避開水雷
伊朗收緊荷莫茲海峽 未經許可通行就摧毀

伊朗收緊荷莫茲海峽 未經許可通行就摧毀

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58

超人氣

更多 >
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過

川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過
ICE取締生育旅遊 嚴查網絡 打擊來美生子拿公民

ICE取締生育旅遊 嚴查網絡 打擊來美生子拿公民