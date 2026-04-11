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中東戰火下中國站哪邊？中駐以大使：站在和平、對話與歷史正確一邊

記者謝守真／即時報導
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美伊和談11日在巴基斯坦登場，圖為伊斯蘭馬巴德街頭豎立的看板。(路透)
美伊和談11日在巴基斯坦登場，圖為伊斯蘭馬巴德街頭豎立的看板。(路透)

在中東局勢持續緊繃之際，中國駐以色列大使肖軍近日於以色列最大希伯來文報紙「今日以色列」網站發表署名文章「鑄劍為犁 守護和平」指出，「經常有以色列朋友詢問我，中國站在哪一邊？」他強調，中方在相關衝突中「站在和平與對話一邊」，並說明中國推動停火止戰及參與區域斡旋的立場與作為。

據中國駐以使館微信公眾號「以館為家」消息，4月10日，肖軍在上述文章中表示，伊朗戰爭爆發以來，戰事升級已嚴重衝擊地區和平與發展。中東的能源、航道和貿易的開放和安全關乎世界各國切身利益。持續的衝突對世界經濟、金融、能源安全和民眾生活造成嚴重損害，國際社會普遍希望儘早停火止戰，許多國家為此積極奔走斡旋。

他稱，中國作為聯合國安理會常任理事國，持續與各方溝通促和止戰。中國外交部長王毅已與包括以色列、伊朗在內的各國外長通話26次，中東問題特使翟隽亦多次赴地區訪問，推動對話進程。

肖軍提到，3月31日中國與巴基斯坦在北京提出五點倡議，包括立即停止敵對行動、儘快開啟和談、保護平民與非軍事目標、確保航道安全，以及維護《聯合國憲章》地位，就建立全面和平框架、實現持久和平達成協議。對於4月7日聯合國安理會涉荷莫茲海峽決議草案，中國投下反對票並非為了反對而反對，是基於維護地區和國際和平穩定大局採取的負責任舉措。強調解決荷莫茲海峽通航問題的根本之策是儘快停火止戰。

肖軍表示，中東事務紛亂複雜，衝突矛盾此起彼伏，「經常有以色列朋友詢問我，中國站在哪一邊？答案是中國始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊」。中方堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定立場，反對違反國際法行為，維護國際公平正義。

他強調，這是中國一貫的外交原則；在中東不謀求地緣私利、不參與對抗，並與各國保持友好關係，秉持「幫理不幫親」，從來不會「拉一派、打一派」。同時，中方始終認為，以色列的生存權和合理安全關切應得到充分尊重，同時地區各國主權安全和領土完整都應得到尊重。

肖軍再指，中國是五千年文明古國，對戰爭與和平有深刻理解，「止戈為武」強調武力在於制止戰爭而非殺戮；猶太民族亦長期追求和平，《塔木德》（Talmud）提到「尋求和平，並努力追求和平」，猶太人常說「鑄劍為犁」，而《聯合國憲章》序言也寫著「欲免後世再遭戰禍」的理想，世界各國應以此為共同追求，採取實際行動。當前局勢仍十分脆弱，但戰爭終會結束，和平終將到來。

另據央視新聞，當地時間12日，伊朗與美國將在伊斯蘭堡舉行新一輪會談。伊朗方面表示，儘管仍存在分歧，談判將持續推進。此前雙方第三輪會談已結束，代表團交換文本，但仍存明顯歧見。

中國駐以色列大使肖軍10日於以色列最大希伯來文報紙「今日以色列」網站發表署名文章...
中國駐以色列大使肖軍10日於以色列最大希伯來文報紙「今日以色列」網站發表署名文章「鑄劍為犁 守護和平」指出，「經常有以色列朋友詢問我，中國站在哪一邊？」他強調，中方在相關衝突中「站在和平與對話一邊」。(取自中國駐以使館微信公眾號「以館為家」)

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