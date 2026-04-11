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金正恩會晤王毅／中朝互動明顯升溫 可能促成川金會

中國新聞組／北京11日電
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中國外交部長王毅在平壤錦繡山迎賓館同北韓外相崔善姬舉行會談。（新華社）
中國外交部長王毅在平壤錦繡山迎賓館同北韓外相崔善姬舉行會談。（新華社）

中國外長王毅昨在平壤會晤北韓最高領導人金正恩，呼籲兩國在國際問題上加強協調，並讚揚北韓在美國和西方大國遏制下取得的「成就」。 多家外媒及專家分析指出，在北韓半島局勢持續緊張與美中競爭加劇之際，王毅此行旨在恢復北京對北韓影響力，使中國在大國競爭中保持戰略主動權並維持平衡，成為處理北韓核問題或北韓半島更廣泛緊張局勢的主導者，並可能希望促成川普總統與金正恩的直接會晤。 

據英國廣播公司報導指出，近幾個月來，中國和北韓兩國互動明顯升溫，報導引述美國智庫布魯金斯學會（The Brookings Institution）中國中心高級研究員派翠西亞·金（Patricia Kim）表示，王毅此行顯示北京正努力強化其在平壤的戰略存在，「自去年秋天習近平接待金正恩以來，中國一直積極鞏固與北韓的關係，以確保自己仍是北韓半島的核心行動者」。

長期以來，中國一直是北韓最重要的經濟夥伴和能源供應來源，在國際制裁下為其提供關鍵支撐。與此同時，平壤與莫斯科的關係逐漸深化，這可能對中國在北韓問題上的傳統影響力構成挑戰。觀察人士指出，北京的目標是維持平衡，北京希望透過加強與平壤的接觸，維持「足夠穩定」的關係，以確保對金正恩政權的接觸與影響力，在大國競爭中保持戰略主動權，同時避免北韓半島局勢失控。

「中國決心不讓自己在北韓最具影響力的外部夥伴地位上被邊緣化，無論是被華盛頓還是莫斯科取代。但也不願被推著走，成為處理北韓核問題或北韓半島更廣泛緊張局勢的主導者」，金博士認為，王毅這次訪問將被平壤與北京用來強調兩國關係的密切，其象徵意義十分重要。

韓聯社引述世宗研究所首席研究員鄭載興分析稱，在美以伊戰爭、俄烏戰爭、朝鮮半島局勢等多重因素交織的背景下，北韓和中國就加強戰略合作進行討論的可能性較大。中方此訪或著眼於推動國際秩序重塑，並可能還有協商金正恩訪華事宜的目的。

德國之聲引述南韓分析人士指出，王毅此行旨在恢復北京對北韓影響力，並可能希望促成川普與金正恩的直接會晤。韓聯社英文報導稱，有猜測表示川普可能尋求在訪華期間與金正恩會面，恢復他在第一次任期時和金正恩的面對面外交。但北韓官媒朝中社在王毅的報導中未能提供相關信息。

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