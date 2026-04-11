最重要→重要鄰國 日本藍皮書降級對中關係 北京嗆糾錯

大批日本民眾8日在東京集會，抗議高市早苗政府企圖解禁殺傷性武器出口等破壞和平憲法的動向。（新華社）

日本 外務省昨正式公布2026年「外交藍皮書」，將對中關係表述從2025年版的「最重要的兩國間關係之一」改為「重要鄰國」，被認為是退步及降級。中國外交部發言人毛寧今天對此重申中方立場，聲稱日方應「反思糾錯」，以實際行動維護中日關係的政治基礎。

綜合媒體報導，日本外務省昨公布2026年「外交青書」（外交藍皮書），由外務大臣茂木敏充在內閣會議報告其內容。這份藍皮書將對中關係表述為「重要鄰國」，與2025年版表述的「最重要的兩國間關係之一」相較，日本各界均認為屬退步及降級。

這份外交藍皮書還提到，在高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國「對日本加強片面批評與威脅性措施」。但同時強調，日本的立場為「對中國各式各樣的對話持開放態度，並未關上大門」。

日本富士新聞網（FNN）解讀，這份外交藍皮書今年改變對中表述，反映出高市早苗發表「台灣有事」說後，日中兩國關係趨於惡化。

毛寧表示，中日關係當前局面的根源，在於「日本首相高市早苗發表涉台謬論，背信棄義，損害中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序」。她說，日方應當恪守「中日四個政治文件」和自身所作承諾，「反思糾錯」，以實際行動維護中日關係的政治基礎。

另據共同社等日媒報導，高市早苗政府擬在本月正式修改「防衛裝備轉移三原則」，相關內容包括不再僅限出口救援、運輸等五種「非戰鬥用途防衛裝備」，允許出口包括殺傷性武器在內的武器成品，且武器出口無需國會事先批准，改為事後報告。日本學者擔心，日本可能成為「對外輸出戰爭的國家」。

毛寧日前即在記者會上警告稱，此舉標誌著戰後日本武器出口政策的根本轉向，破壞戰後防範日本軍國主義死灰復燃的制度性保障。

另根據航班管家DAST最新統計顯示，在進入櫻花季的3月，共有53條中日航線取消全部航班，比2月取消數量進一步增加。整個3月中國赴日本共有2691個航班取消，取消率為49.6%，取消率比2月增長1.1個百分點。

此外，日本東京皇居昨傳出一名中國籍男子被發現未經許可進入皇居範圍，隨即遭皇居警方將其拘捕，正就其動機及闖入細節展開調查。

皇居過去也曾發生闖入事件。去年3月16日凌晨2時許，一名歐美外貌的年輕男子酒醉後從道路邊坡闖入鐵柵欄內，被當時執勤的皇宮護衛官發現，將他當場逮捕。