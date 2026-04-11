我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「空軍二號」飛抵巴基斯坦 美伊展開關鍵談判

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

最重要→重要鄰國 日本藍皮書降級對中關係 北京嗆糾錯

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大批日本民眾8日在東京集會，抗議高市早苗政府企圖解禁殺傷性武器出口等破壞和平憲法...
大批日本民眾8日在東京集會，抗議高市早苗政府企圖解禁殺傷性武器出口等破壞和平憲法的動向。（新華社）

日本外務省昨正式公布2026年「外交藍皮書」，將對中關係表述從2025年版的「最重要的兩國間關係之一」改為「重要鄰國」，被認為是退步及降級。中國外交部發言人毛寧今天對此重申中方立場，聲稱日方應「反思糾錯」，以實際行動維護中日關係的政治基礎。

綜合媒體報導，日本外務省昨公布2026年「外交青書」（外交藍皮書），由外務大臣茂木敏充在內閣會議報告其內容。這份藍皮書將對中關係表述為「重要鄰國」，與2025年版表述的「最重要的兩國間關係之一」相較，日本各界均認為屬退步及降級。

這份外交藍皮書還提到，在高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國「對日本加強片面批評與威脅性措施」。但同時強調，日本的立場為「對中國各式各樣的對話持開放態度，並未關上大門」。

日本富士新聞網（FNN）解讀，這份外交藍皮書今年改變對中表述，反映出高市早苗發表「台灣有事」說後，日中兩國關係趨於惡化。

毛寧表示，中日關係當前局面的根源，在於「日本首相高市早苗發表涉台謬論，背信棄義，損害中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序」。她說，日方應當恪守「中日四個政治文件」和自身所作承諾，「反思糾錯」，以實際行動維護中日關係的政治基礎。

另據共同社等日媒報導，高市早苗政府擬在本月正式修改「防衛裝備轉移三原則」，相關內容包括不再僅限出口救援、運輸等五種「非戰鬥用途防衛裝備」，允許出口包括殺傷性武器在內的武器成品，且武器出口無需國會事先批准，改為事後報告。日本學者擔心，日本可能成為「對外輸出戰爭的國家」。

毛寧日前即在記者會上警告稱，此舉標誌著戰後日本武器出口政策的根本轉向，破壞戰後防範日本軍國主義死灰復燃的制度性保障。

另根據航班管家DAST最新統計顯示，在進入櫻花季的3月，共有53條中日航線取消全部航班，比2月取消數量進一步增加。整個3月中國赴日本共有2691個航班取消，取消率為49.6%，取消率比2月增長1.1個百分點。

此外，日本東京皇居昨傳出一名中國籍男子被發現未經許可進入皇居範圍，隨即遭皇居警方將其拘捕，正就其動機及闖入細節展開調查。

皇居過去也曾發生闖入事件。去年3月16日凌晨2時許，一名歐美外貌的年輕男子酒醉後從道路邊坡闖入鐵柵欄內，被當時執勤的皇宮護衛官發現，將他當場逮捕。

中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部網站）
中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部網站）

日本

上一則

中國18秒「白頭鷹」AI視頻 竟能讓川普信徒破防一個月

下一則

金正恩會晤王毅／中朝互動明顯升溫 可能促成川金會

延伸閱讀

中國籍男子闖入東京皇居 通勤時段現維安漏洞

中國籍男子闖入東京皇居 通勤時段現維安漏洞
台灣有事發言後 日本外交藍皮書對中關係陳述「降級」

台灣有事發言後 日本外交藍皮書對中關係陳述「降級」
高市早苗擬訪問越澳 「自由開放印太」滿10年升級

高市早苗擬訪問越澳 「自由開放印太」滿10年升級
高市政府敲定放寬武器出口方案 擬月內修改相關限制

高市政府敲定放寬武器出口方案 擬月內修改相關限制

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥