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中國18秒「白頭鷹」AI視頻 竟能讓川普信徒破防一個月

中國新聞組／北京11日電
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新華社「白頭鷹」系列AI動畫。（視頻截圖）
新華社「白頭鷹」系列AI動畫。（視頻截圖）

美國3月初在邁阿密舉行「美洲之盾」峰會，企圖重新掌控其所謂拉美「後院」，鞏固在拉美地區的霸權與支配性地位。不久後，新華社在海外社交平台發布「白頭鷹」系列AI動畫諷刺川普，沒想到前川普政府高官沃爾夫（Chad Wolf）因為一個18秒視頻整整破防一個月，在福斯新聞網震怒發文，稱中媒嘲諷川普，還將美國描繪成「一個偏執且專橫、急赤白臉維繫拉美影響力」的形象。

觀察者網報導，在「唐羅主義」旗號下，美國3月初阿密舉行所謂「美洲之盾」峰會，不過巴西墨西哥、哥倫比亞等地區大國均未派代表出席。

峰會過後，新華社發布「白頭鷹」系列AI動畫的新一集：象徵美國的白頭鷹按下紅色按鈕引發爆炸，引得「白鴿們」驚恐萬分；白頭鷹隨即舉起盾牌，聲稱「由我來保障大家的安全」。待不明就裡的白鴿聚攏過來，盾牌瞬間化作牢籠將它們困住，而始作俑者狡黠一笑，「有時候，安全意味著要對你們來點控制。」

動畫發布後海外瀏覽量迅速突破百萬，中國駐美國大使館、中國駐加拿大大使館官方帳號也相繼轉發。

沃爾夫顯然被視頻惹怒，在文章中斥責視頻「粗製濫造」，一會兒叫嚷「影響力侵蝕」，還稱「中方不再隱藏對美國的鄙夷態度，它毫不掩飾地公開嘲諷美國，尤其是對美國在西半球的影響力冷嘲熱諷。」

沃爾夫是美國資深國土安全與國家安全政策專家，是川普首個任期內的國土安全部代理部長，任職期間忠實執行了川普的強硬移民政策。目前他仍擔任「美國優先政策研究所」（AFPI）等川普核心智庫的高層，被視作川普政府國安領域的關鍵政策助手。

在沃爾夫看來，中方用AI生成視頻發起宣傳「攻勢」，是所謂「敘事戰爭」的一部分，意在「將美國的努力醜化為荒謬之舉」，同時「散播美國衰落的論調」，以此削弱美國在拉美地區的影響力。他聲稱，這也體現出中方不僅將AI視為商業機遇，更將其作為國家權力工具的戰略意圖。

沃爾夫還怒批，「中方的嘲諷之所以奏效，是因為他們認定美國仍未完全認清這場競爭的本質。是時候讓美國用行動打破這種誤判了！」

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