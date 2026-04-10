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國共目標是兩岸統一？鄭麗文：冰凍三尺非一日之寒 我與習非常務實

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
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國民黨主席鄭麗文10日上午與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面。（取自新華社...
國民黨主席鄭麗文10日上午與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面。（取自新華社）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平上午會談後，中午，習近平設宴款待鄭麗文與訪團代表。本報記者獲悉，午宴地點在北京人民大會堂的新疆廳。至於會前國民黨訪團的休息處，則為西大廳。

鄭麗文今（10日）在國際記者會中提及，今日中午，他們有一個非常溫馨的午宴。讓她印象深刻的是第一道菜「雞湯海蚌」，習近平介紹時指這是一道福建菜，當年中共宴請美國總統尼克森的國宴上，是同樣的一道菜。

鄭麗文透露，習近平相當貼心、很關照團員，尤其因為她比較少來大陸，習也關切她這幾天是否適應、身體狀況是不是都好。同時希望她代為轉達，向前主席連戰、前總統馬英九致意問好。另外，習近平也回憶2016年在新加坡的馬習會等很多細節，都讓他們感受到非常親切。

中共領導人在北京與國民黨領導人會晤，多選在接待外賓最常使用的人民大會堂，會談具體場所以「福建廳」最為常見，曾舉行過「連胡會」、「朱習會」、「洪習會」。

而「東大廳」通常用於接見外國元首或進行國家級重大活動，過去習近平與川普、普亭、梅克爾等人會面都在此，另包括2005年「連胡會」及2024年「馬習二會」。而今日登場的「鄭習會」，陸方選在人民大會堂「東大廳」，空間較寬敞，顯示此次會面的高規格。

前總統馬英九2024年4月在人民大會堂與習近平會見時，選在最大的「東大廳」，新疆廳就緊鄰在東大廳旁邊，「馬習二會」前，就先在新疆廳休息。

國民黨副主席蕭旭岑今年2月率團赴陸出席「國共兩黨智庫論壇」時，曾與大陸全國政協主席王滬寧會見，當時也被安排在「新疆廳」。

圖為中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧2024年在人民大會堂新疆廳，會見國民...
圖為中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧2024年在人民大會堂新疆廳，會見國民黨立委傅崐萁一行。（聯合報系資料照片）

國民黨 習近平 中共

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