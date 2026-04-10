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鄭習會 / 習近平談話全文：兩岸都是中國人一家人要和平發展交流合作

特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
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國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。（記者廖士鋒...
國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。習近平致詞時指出，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人，一家人要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。兩黨領導人今天見面，就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。

習近平致詞時首先指出，中國國民黨訪問團的各位同胞朋友，大家好，很高興在春暖花開之際同大家見面，昨天還是清明時節雨紛紛的，今天是一個陽光明媚的天氣，很高興和大家見面。很快一下就10年，兩黨的領導人在此，對兩黨關係兩岸關係發展具有重要意義。

習近平說，兩岸同胞同屬中華民族八代泉州，中華民族是有著5000多年文明史的偉大民族，實際上還可以往前推算，包括台灣同胞在內的各族人民，共同開拓了祖國的遼闊疆域，共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息，中華文明綿延不斷，儘管歷經滄桑，台灣同胞卻始終不忘根在大陸、心向祖國、魂繫中華。

習近平表示，即使在台灣被侵占的那段苦難歲月，台灣同胞依然保持強烈的中華民族的意識和牢固的中華文化情感，不惜用鮮血和生命證明自己是中華民族大家庭不可分離的成員。中華兒女共同擁有了中華根，中華魂源於血脈，植根歷史，鑄於心中，不會忘卻不可磨滅。當前世界百年變局加速演進，但無論國際形勢台海局勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，「我們對此充滿信心」。

習近平說，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人，一家人要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。兩黨領導人今天見面就是為了維護共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。

習近平表示，他們願在堅守九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士一道加強交流對話，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。

國民黨 中共 習近平

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