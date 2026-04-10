彭博：中油輪集結荷莫茲海峽 測試美伊停火協議

中遠海運9日表示，暫未考慮恢復荷莫茲海峽通行。圖為中遠海運船隻。（美聯社資料照片）

美伊7日達成停火兩周協議，荷莫茲海峽情勢依舊緊張，船東們密切關注這條狹窄水道的狀況。與此同時，兩艘滿載的中國油輪停泊在荷莫茲海峽附近，它們有望成為在美伊停火協議生效僅一天後首批離開波斯灣的油輪。

法廣引述彭博報導，據船舶追蹤數據顯示，隸屬於中國國企中遠海運集團（COSCO）的超大型原油運輸船珍珠湖（Cospearl Lake）號和一家規模較小的公司擁有的賀榮海號（賀榮海），9日清晨以接近最高速度向東航行，隨後幾乎完全停了下來，這通常是為確保在伊朗 批准的通行安全而採取的措施。

據了解，這些油輪是正在阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)附近海峽入口處集結的日益壯大的艦隊的一部分，而這兩艘中國船隻其中一艘運載伊拉克原油，另一艘運載沙特阿拉伯原油。

伊朗和美國同意暫停戰火以換取荷莫茲海峽開放，但以色列 8日仍對黎巴嫩 發動大規模空襲，導致局勢仍不明朗。自宣布停火和所謂的海峽開放以來，該海峽的交通狀況幾乎沒有變化。

船東們9日表示，他們仍在等待有關如何安全通行的具體細節。伊朗8日通過無線電通訊警告船隻，過境仍需獲得德黑蘭的許可。與此同時，伊朗媒體報導稱，該國已指定船隻穿越荷莫茲海峽的航線，進出海峽的航線均須繞過海峽中的拉拉克島。

自美國和以色列對伊朗發動空襲以來，伊朗幾乎完全關閉荷莫茲港以示報復，許多原油運輸船一直被困在荷莫茲海峽。

3月的大部分時間裡，這兩艘中國籍油輪與其他幾艘油輪一起停泊在波斯灣中部。9日早上，它們開始快速向東航行，最終在海峽入口處減速並停了下來。「珍珠湖」號若能順利通過，也將標誌著中遠集團旗下油輪在這場持續六周的戰爭中首次嘗試穿越荷莫茲海峽。

上月底，兩艘中遠海運集裝箱船也曾沿類似路線航行，之後轉向北沿伊朗海岸行駛。此前，其他一些船隻也曾沿這條路線成功撤離，並獲得德黑蘭的許可。北京方面後來承認，曾與有關方面合作，將中國船隻從波斯灣撤離，但並未透露具體船隻名稱。

目前已有多艘油輪等待自荷莫茲海峽通行，但仍有企業抱持謹慎態度。中央社報導，由於中東局勢動盪，中國遠洋海運集團旗下的中遠海運控股公司於9日業績說明會上表示，公司經多式聯運轉運方式，恢復遠東至中東地區阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、科威特、伊拉克、阿曼等國家的新訂艙業務，但暫未考慮恢復荷莫茲海峽通行。