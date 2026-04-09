中東停火 中稱王毅26次斡旋電話 川普：聽說他們確實參與

中國外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）日前就中東局勢進行通話。圖為兩人2025年7月2日舉行第13輪中歐高級別戰略對話。（取材自中國外交部）

美國總統川普 7日宣布與伊朗有條件停火兩周，隨後表示，他「聽說」中國參與推動伊朗與美國進行談判；白宮 發言人李維特並透露，美國與中國高層之間針對伊朗停戰有過交談。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中國外長王毅先後與伊朗、以色列等國通話26次，中東問題特使也赴中東和海灣地區穿梭斡旋，為恢復中東和平作出積極貢獻。

川普在宣布停火後不久，被外媒問及北京是否介入、促使中方重要盟友伊朗參與停火談判時，他表示，「我聽說是的，他們確實參與了」。

紐約時報 稍早報導，伊朗官員表示，在巴基斯坦緊急外交斡旋及主要盟友中國最後關頭介入，要求伊朗展現彈性緩和緊張局勢後，伊朗已接受巴基斯坦提的兩周停火方案。

美聯社引述兩名匿名受訪官員指出，中國身為伊朗最大貿易夥伴，曾與德黑蘭方面接觸，試圖說服其加入停火協議。這兩名官員表示，隨著談判持續推進，中國官員與伊朗官員保持聯繫，鼓勵德黑蘭尋找通往停火協議的途徑。

另有一名未獲授權就外交事務公開發言的官員指出，北京主要透過中間方運作，包括巴基斯坦、土耳其與埃及，試圖發揮影響力。

美國與伊朗同意停火兩周，中國外交部表示歡迎，重申一貫主張敦促各方盡快停火止戰、透過政治外交途徑化解爭端，為中東和海灣地區的和平穩定發揮建設性作用。

毛寧提到，戰事爆發以來，中國始終秉持客觀、公正、平衡立場，推動停火止戰。王毅先後同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家等各方進行26次通話，5日王毅並應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，就當前中東形勢交換意見。

毛寧指出，中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問，中國和巴基斯坦還共同提出關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議。毛寧強調，中國對停火表示歡迎，並強調，作為負責任大國，中國將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區的和平安寧作出積極貢獻。

提到有關荷莫茲海峽的問題時，毛寧表示，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護此地區的安全穩定和暢通，符合國際社會的共同利益，希望各方共同努力，推動海峽早日恢復正常通行。