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路透：越共總書記蘇林當選國家主席後 擬下周訪中與習近平會面

記者謝守真／即時報導
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越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共中央總書記蘇林兼任國家主席。而在其當...
越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共中央總書記蘇林兼任國家主席。而在其當選之後，路透報導，蘇林計劃將於下周赴中國訪問，並將與中共總書記習近平會晤。圖為習近平（左）2025年4月訪問越南河內，與蘇林會談。（美聯社）

越南國會7日以495比0的票數，全數通過越共中央總書記蘇林兼任國家主席，這也是越南最高黨政大權少見地集於其一人之身。而在其當選國家主席後，路透引述知情人士表示，蘇林計畫將於下周赴中國訪問，並將與中共總書記習近平會晤。

路透8日報導，此次訪問仍在籌劃中，可能因日程安排問題推遲，不過，有2位知情人士表示，此次訪問預計將於4月14至17日進行。報導認為，蘇林此行將鞏固越南與其體量更大的鄰國中國之間的關係，當前中越兩國均面臨能源安全擔憂及來自美國的關稅壓力。

報導說，這將是蘇林自7日當選越南國家主席以來的首次出訪。這一任命使他在未來五年同時掌握黨政兩方面權力，而這一模式亦與中國模式相似，因為習近平同時掌握黨和國家兩大領導大位。

蘇林7日當選國家主席，任期為2026年至2031年，路透指出，這使他成為幾十年來越南最有權勢的領導人，並且打破一黨制越南長久以來，越共總書記、國家主席、總理、國會主席「四架馬車」分權共治的傳統。

蘇林現年68歲，在今年1月的越共十四大上已成功連任總書記。彭博提到，蘇林曾在2024年短暫兼任兩項職務，但他是首位在黨代會上正式鞏固這「雙重角色」的領導人。自2024年蘇林出任越共中央總書記以來，他制定了改革議程，旨在精簡官僚體系、削減繁文縟節並清除投資障礙，以期實現國家持續成長。

公開資料顯示，越南歷史上，只有少數最有權勢的領導人曾同時擔任黨內最高職務與國家主席，包括2018年，阮富仲因時任國家主席陳大光去世而兼任該職，以及越南早期領導人胡志明。

另據中國央視報導，習近平7日致電蘇林表示祝賀，他稱中越兩國是具有戰略意義的命運共同體。近年來，在兩黨兩國領導人共同引領和推動下，中越關係實現跨越式發展，全面戰略合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。今年以來，雙方保持高層戰略溝通，持續推進全方位互利合作，充分彰顯「同志加兄弟」的深厚情誼。

習近平強調，面對加速演進的世界百年變局，中越雙方加強團結協作符合兩黨兩國共同利益。他表示，自己高度重視中越兩黨兩國關係發展，願同蘇林一道努力，共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進，不斷壯大各自社會主義事業，更好造福兩國人民，為地區乃至世界注入穩定性和正能量。

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