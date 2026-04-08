中推18新規護產業供應鏈安全 分析：威懾「長臂管轄」

中國國務院7日公告實施「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」，以提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。圖為工人在江蘇連雲港港東方港務分公司碼頭鐵路裝車點將化肥裝上貨運專列。(新華社)

中國國務院 7日公告實施「國務院關於產業鏈供應鏈 安全的規定」，宣布建立「產業鏈供應鏈安全調查制度」，規定」共18條，旨在防範產業鏈供應鏈安全風險，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，維護經濟社會穩定和國家安全。國務院有關部門將針對損害中國產供鏈安全的外國、組織及個人展開調查，採取反制措施，且中國境內的組織、個人應執行有關反制措施。有專家表示，反制措施制度化，對等威懾「長臂管轄」。

這項規定還要求，任何組織、個人若違法展開與產供鏈有關的資訊蒐集活動，有關部門會依法採取相應處理措施。

新華社報導，中國國務院總理李強日前簽署國務院令，並在7日公布這項規定，並同步實施。

報導指出，「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」旨在防範中國產供鏈安全風險，提升產供鏈韌性和安全水準，維護中國經濟社會穩定和國家安全。

據報導，這項規定共有18條，主要規定內容為：

一、明確產供鏈安全工作原則。規定產供鏈安全工作要貫徹「總體國家安全觀，統籌發展和安全」，統籌國內國際，推進高水準對外開放，促進全球產供鏈穩定暢通。並明確中國官方要引導產供鏈「合理有序布局」，加強產供鏈領域國際合作，支持關鍵領域核心技術攻關，促進產供鏈「高質量發展」。

二、建立健全產供鏈安全制度措施。建立健全中國產供鏈安全工作機制。規定國務院有關部門和省、自治區、直轄市政府產供鏈安全工作有關職責。加強關鍵領域產供鏈安全保障，建立健全資訊共享、風險監測預警、風險防範、應急管理制度，維護中國關鍵領域的原物料、技術、設備、產品等的生產與流通穩定、持續運行。

三、規定反制措施和域外適用。針對外國、國際組織、組織、個人損害中國產供鏈安全者，建立「產業鏈供應鏈安全調查制度」，中國國務院有關部門可據此開展「產供鍵安全調查」，並採取反制措施。中國境內的組織、個人應執行有關反制措施。而任何組織、個人若違法展開與產供鏈有關的資訊蒐集活動，有關部門將依法採取相應處理措施。

另據香港文匯報報導，中國人民大學重陽金融研究院副院長、研究員蔡彤娟表示，「規定」建立了覆蓋「風險識別—預警防範—應急處置」的全鏈條制度安排。更具現實意義的是，反制措施制度化，賦予了對等威懾「長臂管轄」能力。在安世事件中，中方正是通過出口管制這一反制手段，精準打擊荷蘭軟肋—安世80%產品需在中國封裝測試，禁令導致全球車企陷入「缺芯」困境，最終迫使荷蘭擱置接管令。