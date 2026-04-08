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中AI公司「非法蒸餾」先進模型？ 美3巨頭聯手對抗

中國新聞組／北京8日電
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美媒引述知情人士消息報導，美國多家人工智慧企業包括OpenAI、Anthropi...
美媒引述知情人士消息報導，美國多家人工智慧企業包括OpenAI、Anthropic、Google，傳出正聯手合作，共同防範競爭對手—北京。（新華社）

美國AI三巨頭OpenAI、Anthropic及Google傳攜手合作，試圖遏止中國競爭對手「非法蒸餾」它們的先進AI模型竊取成果，並在全球AI競賽爭奪優勢。

彭博社引述知情人士消息指出，OpenAI、Anthropic及Google透過Frontier Model Forum（FMF）共享資訊，這個非營利組織由這三家公司與微軟在2023年共同成立，以偵測違反服務條款的「對抗性蒸餾」（adversarial distillation）行為，目前FMF成員還有亞馬遜與Meta。

其中，OpenAI證實透過FMF參與對抗性蒸餾的資訊共享工作，近期提交給美國國會的備忘錄，指控中國的DeepSeek試圖免費利用OpenAI與其他美國AI公司所開發的技術壯大自己，而Anthropic、Google及FMF則未發表任何評論。

美國AI公司針對對抗性蒸餾進行資訊共享的做法，與資安產業不謀而合，企業定期交換有關攻擊和對手戰略的資料以強化防禦。透過合作，AI公司希望更有效偵測這類行為、辨別責任方，讓未經授權的用戶無法得逞。

不過，目前相關資訊共享有限，原因在於AI公司對於現行反托拉斯規範下能分享哪些資訊存有疑慮，以應對來自中國的競爭壓力。知情人士透露，企業希望美國政府能提供更明確的指引。

蒸餾（distillation）是一項技術，利用較舊的模型來訓練新的模型，複製原模型的能力，而且成本通常遠低於從零開始打造新模型。某些形式的蒸餾方法被採用，例如企業用來自家打造更小型、高效率的模型，或允許外部開發者用於非競爭用途。像是中國、俄羅斯等第三方未經授權，運用蒸餾來複製專有技術，便會引發爭議。

中國AI公司開發的多數模型採「開放權重」，即部分底層系統可公開下載並在地端運行，因此使用成本較低。這對美國AI公司構成挑戰，因為後者多採專有模型，押注用戶願意付費使用產品，從中回收數千億美元的AI基礎建設投資。

蒸餾問題在2025年1月首次受到廣泛關注，當時DeepSeek突然發表推理模型DeepSeek-R1，撼動整個產業。隨後，微軟與OpenAI調查DeepSeek是否不當從美國模型外流資料以打造DeepSeek-R1。

到了2025年2月，OpenAI向美國立法機關警告，儘管加強防範，DeepSeek仍持續採用更複雜的手段從美國模型提取成果。OpenAI在提交給眾議院的備忘錄則指出，DeepSeek依賴蒸餾技術開發新一代AI聊天機器人。

Anthropic去年禁止中國掌控的公司使用Claude模型，並在2026年2月指出DeepSeek、MoonshotAI及MiniMax三家中國AI公司透過蒸餾非法提取模型能力。Anthropic今年更表示，這項威脅「不限於單一公司或地區」，因為經過蒸餾的模型往往缺乏防止惡意用途的安全機制。Google也在官方部落格文章指出，有觀察到模型提取行為增加。

OpenAI示意圖。（中新社）
OpenAI示意圖。（中新社）

亞馬遜 Google DeepSeek

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