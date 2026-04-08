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年內第6漲 中國調控吸收48%油價漲幅 多地加油站排長龍

中國新聞組／北京8日電
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美、以對伊朗戰事推升原油價格，中國油價迎來連六漲，油價8日凌晨0時起上調。圖為上...
美、以對伊朗戰事推升原油價格，中國油價迎來連六漲，油價8日凌晨0時起上調。圖為上海一處加油站公告7日油價。(中央社)

美、以對伊朗戰事推升原油價格，中國成品油價於7日午夜12時迎來年內第6次連續上調，中國發改委表示，汽、柴油價格每公噸本應分別調漲800元人民幣（下同，約116美元）及770元，經過調控，分別調漲420元及400元，等於官方吸收約48%漲幅。聽聞油價上漲，多地加油站7日晚間出現排隊長龍的現象，私家車加滿50公升92號汽油需多花約15元。

中國國家發改委表示，自3月23日中國國內成品油價格調整以來，國際市場原油價格大幅震盪。為減緩國際油價上漲對中國國內的衝擊，官方繼續對成品油價格採取調控措施。

中國國家發改委要求，中石油、中石化、中海油等三家公司及中國其他原油加工企業，要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行「國家價格政策」。

中石油、中石化、中海油為中國國營石化企業龍頭，在中國一向被並稱為「三桶油」。

中國國家發改委同時下令，各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

中國國家發改委上次宣布調漲油價是在3月23日，當天午夜12時起，中國國內汽油、柴油價格每噸分別調漲1160元及1115元。而本應調漲的金額為2205元及2120元。中國媒體當時報導，上述調漲是中國2013年現行油價調整機制實施以來的首次調控。

據悉，下一窗口期為4月21日24時，若荷莫茲海峽恢復通航，油價可能小幅下調；若衝突持續，將維持高位震盪。而油價高漲將推高物流、製造業成本，加劇輸入型通膨風險。

油價 石油 加油站

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