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安理會涉荷莫茲決議 中俄否決 「不能為武力開通行證」

中國新聞組／北京8日電
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聯合國安理會7日表決重啟荷莫茲海峽決議草案，俄羅斯與中國動用否決權。圖為中國代表...
聯合國安理會7日表決重啟荷莫茲海峽決議草案，俄羅斯與中國動用否決權。圖為中國代表傅聰在現場。（路透）

聯合國安理會7日就一份由巴林等國提交的涉重啟荷莫茲海峽決議草案進行表決。該案於表決前已刪除可能動用武力的措辭，由於成員國圍繞相關表述和應對方式存在分歧，該草案最終以11票贊成、2票棄權、中俄兩個常任理事國反對的結果，未獲通過。不少中國網友表示「中俄為維護世界和平作出了正確的選擇」。

央視報導，中國常駐聯合國代表傅聰7日在安理會表決後的解釋性發言中表示，安理會的行動應著眼於緩局降溫，而不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能進一步激化矛盾、火上澆油導致衝突升級。

另據中央社綜合外媒報導，這項由巴林起草、獲美國支持的決議草案，旨在鼓勵各國互相協調，以保護荷莫茲海峽航行安全。波斯灣國家曾尋求動用武力保護這條重要航道。

安理會15個理事國對該草案的表決結果為11票贊成、2票反對與2票棄權。安理會決議案要通過必須至少獲得九票贊成，且英國、中國、法國、俄羅斯、美國五個常任理事國不得行使否決權。

巴林外交部長札亞尼表示，波斯灣國家對這個結果感到「遺憾」。他指出，由於常任理事國投下反對票，這項決議未獲通過。

據報導，有外交官表示，聯合國安理會預計7日表決「保護荷莫茲海峽商航安全」議案，但具有否決權的中國反對授權動武，草案幾經修改，內容已大幅淡化，且不具法律約束力。

聯合國安理會年度輪值主席國巴林主導荷莫茲海峽議案，在協商過程中，為避免中國、俄羅斯等反對，已經多次修訂版本。

根據路透所見最新版本，目前已刪除所有明確授權動武的條款。

新草案明文指出：「強烈鼓勵有意使用荷莫茲海峽商業航道的國家，協調採取與實際情況相符的防禦性措施，以確保荷莫茲海峽航行安全」。

文中指出，包括「護航貨輪與商業船隻」，同時也支持「嚇阻任何阻礙或關閉荷莫茲海峽航運的行為」。

巴林最早在2日提出的草案，原擬授權「一切必要防禦手段」來保護商業航運，這獲海灣阿拉伯國家及美國的支持，但在3日和4日的會議中，草案的表決程序一再延遲。

中國在2日反對授權動武的提議，稱這會「合法化非法的無差別動武，勢必造成局勢升溫，引發嚴重後果」。

中國外交部長王毅5日與俄羅斯外長通話後表示，中國願意繼續在安理會中與俄羅斯合作，並努力協助讓中東局勢降溫。

王毅指出，要根本解決荷莫茲海峽問題，是盡快達成停火。

路透報導，全球航經荷莫茲海峽輸運的石油，就屬中國是最大買家。

聯合國安理會7日表決重啟荷莫茲海峽決議草案，俄羅斯與中國動用否決權。（路透）
聯合國安理會7日表決重啟荷莫茲海峽決議草案，俄羅斯與中國動用否決權。（路透）

俄羅斯 聯合國 傅聰

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