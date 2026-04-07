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安理會否決荷莫茲決議 中方代表傅聰：若通過恐加劇衝突升級

記者謝守真／即時報導
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中國與俄羅斯當地時間7日對聯合國安理會（UNSC）一項重啟荷莫茲海峽決議草案動用...
中國與俄羅斯當地時間7日對聯合國安理會（UNSC）一項重啟荷莫茲海峽決議草案動用否決權。大陸駐聯合國代表傅聰表示，該草案未能全面反映衝突根源，若通過恐釋出錯誤訊號，並加劇局勢升溫。(取材自中國駐聯合國代表網站)

美以伊中東戰火持續，聯合國安理會當地時間7日就一項涉及荷莫茲海峽的決議草案進行表決，11票贊成，巴基斯坦和哥倫比亞棄權，作為常任理事國的中國和俄羅斯投反對票，決議草案未獲通過。中國駐聯合國代表傅聰表示，該草案未能全面反映衝突根源，若通過恐釋出錯誤訊號，並加劇局勢升溫。

陸媒觀察者網指，上述決議草案由巴林提出，「強烈鼓勵」有意利用荷莫茲海峽商業航道的國家，協調具有防禦性質的行動，以協助確保荷莫茲海峽航行的安全與安保。

傅聰7日在安理會表決涉荷莫茲海峽決議草案後的解釋性發言提到，在當前美國公然威脅一個「文明」的生存，這場強加於伊朗的戰事極有可能進一步升級的背景下，決議草案如獲通過，將發出極為錯誤信號，產生極為嚴重後果。

傅聰說，當前形勢下，這份決議草案應明確這場戰事的根源，尋求解決這一根源和航道安全的正確辦法，並為勸和促談、實現和平而努力。遺憾的是，決議草案未能全面、平衡反映衝突的根源和全貌，有關片面譴責施壓、定性為對國際和平與安全的威脅，以及武力護航等內容，極易被曲解甚至濫用。

此前，傅聰2日在聯合國與海合會合作問題安理會公開會上表示，安理會承擔著維護國際和平與安全的首要職責，應該秉持客觀、公正和公平的立場。當前形勢下，授權會員國使用武力，無異於將非法濫用武力的行徑合法化，勢必引發局勢進一步升級，造成嚴重後果。安理會必須謹慎行事，為推動局勢降溫、恢復對話談判發揮積極作用。

另據今日俄羅斯通訊社，俄羅斯常駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）表示，該決議若通過，將為國際法創下危險先例，甚至形同「賦予美國一張空白支票」，可能進一步升級對伊朗的軍事行動，並削弱重啟談判的可能性。

涅班濟亞指，《聯合國憲章》第51條已賦予各國自衛權，無需透過安理會決議，強行在荷莫茲海峽設立規則恐加劇區域緊張。他並表示，俄中已提出替代決議案，強調符合國際法與和平解決爭端原則。

此外，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）7日則在安理會表決後的發言中表示，中俄否決阻止安理會被濫用，並批評支持決議者對美國與以色列行動採取雙重標準。

美國總統川普6日對伊朗發出的最後通牒時限至美東時間7日晚間8時，他威脅伊朗，若不達成和平協議重啟荷莫茲海峽，將轟炸其橋梁和發電廠；7日並發文稱「整個伊朗文明可能滅亡」。但隨後川普又宣布在特定條件下暫停攻擊2周。伊朗同日表示，已接受為期2周的停火安排。

伊朗 以色列 哥倫比亞

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