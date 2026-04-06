鄭麗文將謁中山陵 國民黨歷任主席在此留下什麼墨寶？

前總統馬英九（中）2023年在中山陵內題字「和平奮鬥 振興中華」八字，民國和西元紀年並陳。(本報系資料照)

中國國民黨 主席鄭麗文今(7)日將啟程赴陸，預計明天上午赴南京中山陵謁陵。在2005年連戰「和平之旅」後，多位國民黨高層先後赴中山陵謁陵並留下墨寶，除傳達個人政治理念也表達對兩岸關係的期許。但據悉，鄭麗文這次可能不會有題字環節。

鄭麗文今年1月曾拜訪前總統馬英九 ，她會後表示，馬英九分享過去和習近平 會面的經驗與趣談，並提醒她去大陸訪問，第一不能穿高跟鞋、第二現在就可以開始練毛筆字。或許暗示鄭麗文，拜謁中山陵可能會需要題字留念。

國民黨主席赴中山陵謁陵，要親自用雙腳爬上象徵當年中國全國同胞3.92億人的392階梯，而階梯又分為8個平台（也有說法為10段），象徵孫中山的「三民主義」與「五權憲法」。

登頂謁陵後的一重頭戲便是題字留念。據悉，台灣黨政高層過去留下的墨寶，如今都保存在中山陵（如祭堂耳房或紀念館），成為兩岸關係發展歷程中的重要歷史見證。

國民黨前主席連戰2005年在中山陵留下「中山美陵」的題字。(本報系資料照)

連戰2005年「和平之旅」在中山陵題字「中山美陵」。外界認為連戰題的四字相對感性，「中山美陵」既是寫景，也是寫情，象徵著對中國國民黨創黨總理安息之地的守護與讚嘆，也為當時「和平之旅」奠定溫和、尊重的基調。

不過，美陵一詞當時也有人誤解成蔣介石夫人蔣宋美齡諧音之意。因中山陵附近有座「美齡宮」，建於1931年，原為國民政府主席官邸，又名小紅山官邸。由於後來蔣介石、宋美齡有段時間常來此度假，因此也被稱為「美齡宮」。

2008年5月，時任國民黨主席吳伯雄謁中山陵時，則題字「天下為公 人民最大」，主要傳達國民黨堅持民本思想，呼應孫中山「天下為公」精神，強調政治人物應以人民利益為最高指導原則，也反映當時國民黨重新執政後，將致力為民眾謀福利、推動兩岸經貿紅利的路線。

2008年5月27日，時任國民黨主席吳伯雄拜謁中山陵，也曾揮毫題字留念。(新華社資料照)

2016年時任國民黨主席洪秀柱謁中山陵時則未留下墨寶，而是發表演講闡述和平願景。

2023年3月，國民黨前主席、前總統馬英九疫後首度赴陸，開啟兩岸交流，當時他留下的墨寶是「和平奮鬥 振興中華」，除呼應孫中山遺言「和平、奮鬥、救中國」，馬英九把「救」改為「振興」，意味兩岸已無存亡危機，現在的共同任務是讓中華民族強大。

其他曾在中山陵題字的台灣政黨高層的，還有2005年7月時任親民黨主席宋楚瑜。宋楚瑜所題「情為民所繫，權為民所用，利為民所謀，民有民治，民享三民主義，一統華夏」25字，是歷來訪客中少見的「長篇鉅作」。前三句引用當時大陸領導人胡錦濤提出的「以人為本」政治口號，顯示出宋楚瑜試圖在兩岸政治話語體系中尋找共同點；同年同月，時任新黨主席郁慕明則題下「情系中山在人心」。

2005年時任親民黨主席宋楚瑜拜謁中山陵時的題字，結合大陸國家主席胡錦濤的「情為民所繫、權為民所用、利為民所謀」，與孫中山的「民有民治民享」。(本報系資料照)