中共黨媒觀察：中東戰局燒出「荷莫茲海峽溢價」

本來現在是中國十五五經濟的「開局之年」，但目前眾所關注之局，已是中東戰局。現在中國經濟界關心中東戰局走向，也關心中共 領導層對中東戰局的判讀，認定這對今年中國經濟有重大影響。也因此，中共黨媒「求是」雜誌再度刊論中東局勢走向，被北京經濟圈拿來很悲觀地一個字一個字讀。

「求是」雜誌是中共中央機關刊，現在除每期頭題是習近平文章外，從選題到刊文都層層把關，務必要「代表中央的聲音」。這份半月刊最新的今年第七期，刊載文章「美以伊衝突將把中東帶往何方」，自然引起經濟界注意，一因「求是」雜誌的政治地位，二因作者葉海林的學術地位。

葉海林是中國社科院西亞非洲研究所所長、中國非洲研究院院長，本來是南亞專家，但以研究區域國別學和戰略學見長，他今次文章被「求是」選上，當然有一定代表意義。

葉海林文章開篇三問，「為何中東地區多年來衝突不斷且逢戰亂必擴散？中東各方對此次衝突有著怎樣的關切？衝突將給地區帶來怎樣的衝擊與震盪？」相信是作為國家智庫人員，想重點交出的作業。他的回答包括中東地處三大洲交匯點、中東地區國家矛盾的核心、中東地區的民族矛盾等。

分析略去下不表，直接看結論，即指上述三重矛盾彼此嵌套、互相激化，導致地區共識難以形成，為外部霸權介入提供了可乘之機，尤以美以在中東的霸權霸道霸凌行徑為甚。自20世紀60年代以來，幾乎每一輪中東亂局都離不開美以的霸權操控。美以戰略綁定、利益共謀，雙方這種根深蒂固的「特殊關係」，是中東地區持續動盪的關鍵因素。

他進一步認定，美以伊衝突不是孤立的雙邊三國對抗，而是牽動整個中東的地區性危機。衝突爆發前後，中東各方態度呈現出鮮明分野與動態變化，既反映出地區博弈的複雜態勢，也凸顯了美以霸權對地區格局的強行撕裂。

最後的判斷，是這場衝突將使中東局勢長期處於高壓狀態，給地區帶來更大的安全挑戰。此次衝突將刺激地區軍備競賽進一步升級，中東各國為謀求自身安全，不得不加大軍事投入，讓地區軍事力量對比更加失衡。衝突的長期化可能使代理人戰爭常態化，地區各國均難以獨善其身。但對中國取態，他只是拿出個官式說法，即中國會「繼續支持中東國家團結協作解決地區安全問題，助力中東地區早日擺脫衝突對抗的陰霾，盡早恢復和平穩定。」

中共黨刊發表葉海林這篇文章，相信是同意其分析和判斷的。如果覺得其判斷和預測還不解渴，可以參考出自中共軍系背景的AI預測，是為「伊朗 局勢推演報告」。推出這份報告者說，他們團隊研發了一款名為「策小策」的AI多智能體推演平台，嘗試將前沿技術引入動態博弈分析。近期，美、以、伊衝突迅速升級，成為國際熱點，於是結合實時動態追蹤，依託AI大模型與多行為體仿真技術，對局勢展開系統性推演，旨在為相關研究與決策提供輔助參考。

報告說，本次推演採用「多主體行為博弈+主體內決策層研判」模式展開：在國際層面，各主體圍繞安全、威懾、升級控制、外交斡旋、國內政治等13大類行動目標開展互動博弈；在國內層面，各主體內部不同決策對象依據自身權力結構與現實分工，就局勢判斷、風險認知及行動選擇進行充分討論與權衡，進而形成該主體當輪的政策行動。

推演的逐月預測也先省略，直接看其有趣的預判，即一是戰爭所有權會發生轉移，即開戰前三周主要掌握在美以手中，接下來兩、三個月，所有權會部分轉到伊朗手裡，再往後所有權會分散到一組非前線主體手裡——海灣國家、阿曼、核制裁框架以及圍繞航運和能源形成的危機管理機制。這個轉移，就是半年後新秩序的真實輪廓。

其二，圍繞預測的討論，說4月和8月是高潮，其後慢慢減弱。那意思大概是，半年後的中東更可能進入「有限控火下的長期高壓對抗」，而不是回到戰前秩序。與之相關的經濟判斷，是原油市場不會回到從前，從此原油市場確定一個詞叫「荷莫茲海峽溢價」。