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大規模軍演？北京在東海設飛航管制區 罕見長達40天引猜測

編譯俞仲慈／綜合報導
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解放軍在東海畫定飛航管制區，是否進行大規模軍演，引起關注。圖為解放軍東部戰區過去...
解放軍在東海畫定飛航管制區，是否進行大規模軍演，引起關注。圖為解放軍東部戰區過去演習的資料照片。(路透)

北京政府最近在沒有任何說明的情況下，宣布在東海設立飛航管制區，期限長達40天，與過去的做法截然不同，引發外界對解放軍進行大規模軍演的疑慮，值得關注。

根據華爾街日報(WSJ)報導，解放軍規畫的飛航管制區標記為「SFC-UNL」，效期為3月27日至5月6日，史丹福大學(Stanford University)追蹤中國海上活動的「海光計畫」(SeaLight project)主任鮑威爾(Ray Powell)指出：「值得注意的是，SFC-UNL這種飛航管制加上異常40天的長時間，又沒有宣布任何軍演，表明這不是一次單獨演習，而是一種持續戰備狀態，顯然中國覺得沒有必要作出解釋。」

鮑威爾還提出警告，如果飛航管制區最終被證實與軍演有關，「意味著北京把控制空域當成軍事威懾工具的方式已經出現重大變化」。

根據聯邦航空管理局(FAA)發布的訊息，中國規畫的飛航管制區總面積超過台灣本島，包括上海附近北部和南部的近海空域，範圍從面向南韓的黃海海域延伸至面向日本的東海海域，美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)中國海事研究所(China Maritime Studies Institute)主任沙曼(Christopher Sharman)認為此飛航管制區可能「為解放軍演習所需的空戰提供一大機會」。

另外中國空軍在美以兩國聯手對伊朗開戰期間，一度暫停軍機繞台行動，讓外界一頭霧水，台灣資深國安官員表示，北京趁著美國被中東戰事牽制之際，全力擴展軍事，認為設立飛航管制區「明顯針對日本而來」，因為自衛隊本周起在西南戰略島嶼部署瞄準中國的遠程飛彈，同時中國希望威懾美國盟友，進而削弱美國在印太地區的軍事影響力。

與此同時，中國國家主席習近平邀請中國國民黨主席鄭麗文於本月7日起訪問中國，預計雙方最終將在北京會面，加上川普延至5月中旬訪問中國，當前政治氛圍並不利於解放軍大規模軍演，中國軍事活動研究機構PLATracker負責人劉易斯(Ben Lewis)直言：「截至目前為止，我不會預期有任何重大演習或局勢升級。」

習近平 解放軍 史丹福大學

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