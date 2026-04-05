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中共政委馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中央社／香港6日電
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中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。圖為馬興瑞的資料圖片。(中...
中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。圖為馬興瑞的資料圖片。(中新社)

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關。

中國官方新華社3日公布了馬興瑞受查的消息，明報今天刊文表示，這則消息算不上震撼彈，因為馬興瑞被調離新疆自治區黨委書記職位之後，已經失蹤了4個月，外界都預料到他落馬是遲早的事。

文章認為，這則消息的亮點反而是馬興瑞擔任了中央農村工作領導小組副組長。

據分析，馬興瑞的前任陳全國半途離疆，返回北京後同樣擔任此職，投閒置散，在中共20大提早「裸退」，算是平安著陸；12年前山西省委書記袁純清因為三晉官場塌方式腐敗下台，其後也是擔任中央農村工作領導小組副組長。

由此可見，三農（農業、農村、農民）工作雖說非常重要，但領導小組卻經常安置問題高官。

對於馬興瑞為何落馬，文章表示，他的職業生涯可以分為三個階段：軍工、廣東、新疆；中共20大閉幕不久，軍隊掀起反腐風暴，火箭軍與裝備系統最先「出事」，軍工央企也牽連其中。

馬興瑞有「航天少帥」之稱，曾任中國航天科技集團總經理，不少門生故舊都已落馬，包括曾在航天科技集團擔任其秘書的南昌市長高世文已「失蹤」兩個月。因此，外界猜測馬興瑞捲入軍工腐敗，大概八九不離十。

此外，馬興瑞也可能涉及家族式腐敗。

據指出，馬興瑞出身於黑龍江雙鴨山礦工家庭，曾擔任深圳市委書記、廣東省長，雙鴨山與廣東相隔萬里，但過去幾年卻特別親近，公開資料顯示，深圳前海一些金融控股集團、企業集團老闆都曾前往雙鴨山，捐款數百萬，尋求戰略合作。

疫情期間，這些粵企更是頻頻向雙鴨山捐贈醫療口罩等防疫物資。

文章透露，在這些雙向互動中，居中協調的是馬興瑞的弟弟馬興全。

據指出，馬興全是雙鴨山市人大常委、北京展盈興業信息科技有限公司董事長，在當地經營房地產、煤炭、市政、勞務、建築工程等；馬興瑞的夫人也是馬興全的大學同窗，據稱在商界也很活躍。

文章表示：「將來馬興瑞罪狀如果包括『家族式腐敗』，也不令人意外。」

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