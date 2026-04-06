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中處決被囚20年法籍毒販 法外交部表震驚 北京回應了

中國新聞組／北京6日電
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2007年9月7日，一宗特大的跨國走私毒品案在廣州中院宣判。被告人從左到右分別為...
2007年9月7日，一宗特大的跨國走私毒品案在廣州中院宣判。被告人從左到右分別為：陳森、馮偉明、甘霖、敖惠東、許凱川、敖惠瓊。（取材自信息時報）

據法國外交部4日發布聲明指出，中國已處決因毒品販運被定罪的法國公民陳森（Chan Thao Phoumy），他被列入死囚名單已逾15年。法方對此表示「震驚」，並認為他的權利在庭審期間受到侵犯。對此，中方回應稱，對不同國籍被告人一視同仁，打擊毒品犯罪是各國共同責任。

美聯社報導，法國外交部指出，儘管法方出於人道主義因素多次請求赦免62歲的陳森，他已在中國廣州被執行死刑；聲明未說明執行日期。

法國外交部對此表達「震驚」，並表示「我們尤其遺憾陳先生的辯護律師未能參與最終庭審，這已構成侵犯他的權利」。

揚子晚報報導，中國駐巴黎大使館5日則發表簡短聲明，強調打擊毒品犯罪是各國共同責任，中國是法治國家，中國「對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和待遇」。這份聲明未提及陳森的名字。

路透報導，陳森在廣州市出生，之後歸化為法國公民，法國國際廣播電台（RFI）則指他是在寮國出生。陳森2005年因毒品販運案與其他88名嫌犯一同被捕，2007年被判處無期徒刑。

陳森也因涉入中國一起價值1億人民幣(約1400萬美元)的毒品製造、運輸及販賣案件，於2010年被判處死刑。

國際特赦組織在其2024年最新發布的死刑報告中估計，中國是「世界上執行死刑最多的國家」，每年「有數千人被判處死刑並被執行」。中國不公布死刑執行的官方統計數據，這些數據被列為國家機密。

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