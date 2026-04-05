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油價飆升… 復飛1次後 國航北京-平壤直航又停運

記者林宸誼／綜合報導
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中國3月30日恢復由北京直飛平壤航線，僅復飛一次就停運了。（取材自中國駐北韓大使...
中國3月30日恢復由北京直飛平壤航線，僅復飛一次就停運了。（取材自中國駐北韓大使館官網）

在短暫恢復營運後，中國國航北京往返北韓首都平壤的直航航線，已於4月暫停運行。分析認為，在國際油價飆升背景下，國航可能難以維持需求有限的北京至平壤航線。一名消息人士指出，戰爭推高燃油成本，讓客源不足的定期航線更難持續運營。這一航線此前恢復更多具有象徵意義，目前再度暫停。

韓聯社報導，國航方面未說明航線停飛的具體原因和復航時間，僅稱原定於6日執行的往返航班已取消，13日、20日及27日的航班安排仍未確定。儘管5月航班已上線系統，但機票暫無法購買；4月航班則由最初無法購票轉為確認停飛，復航時間仍不明朗。

國航北京至平壤航線自2020年1月起，因新冠疫情防控措施暫停運行，這條航線在停飛六年後，於3月30日恢復營運，但首航載客僅十多人；航線原為每周一班，機票起步價為人民幣2040元(約296美元)。

北韓高麗航空已於2023年8月重啟平壤至北京航線，每周執飛兩班。

北京至平壤的雙向國際旅客列車時隔6年也已於今年3月12日起‌恢復運行‌，目前開行頻率‌為每周一、三、四、六雙向對開。中國與北韓間正在加速擴大人員往來。

機票 油價 平壤

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