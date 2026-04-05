WSJ：美雖掌握最先進芯片 但機器人若沒中國就動不了

華爾街日報刊文稱「沒中國，美國機器人就動不了」。圖為Nvidia的CEO黄仁勳日前在GTC全球大會上，與AI機械人雪寶同台。（取材自觀察者網／東方IC圖）

華爾街日報(WSJ)刊文稱「沒中國，美國機器人就動不了」，中國和美國都將人形機器人視為戰略性產業，而眼下，中國人形機器人的快速發展，讓美國機器人也難以離開「中國製造」。

據報導，今年3月，Nvidia輝達 (另稱英偉達)CEO黃仁勳在輝達年度GTC大會上帶來了一位意外嘉賓—「冰雪奇緣」電影中雪寶（Olaf）的機器人版本。這台機器人匯集了美國三家最知名的公司，由迪士尼 提供角色，輝達和谷歌 提供人工智能技術。

據報導，這台機器人也是中國實力的展示。根據迪士尼公司的一篇論文，如果沒有中國機器人製造商宇樹科技提供的零部件來驅動其頸部和腿部的運動，雪寶就無法行走或擺動身體。

中國公司正加緊鞏固其在人形機器人供應鏈中的地位。報導稱，儘管美國掌握著機器人「大腦」所需的最先進芯片和其他技術，但中國在人形機器人「身體」的製造生態系統方面擁有無可匹敵的優勢。

據知情人士透露，特斯拉正在中國組建一個團隊，將與其Optimus人形機器人的供應商合作。據悉，特斯拉的員工已經拜訪了中國的傳感器、電機和其他零部件製造商。此舉是為Optimus的量產做準備。馬斯克曾在去年11月預測，Optimus將成為「有史以來影響力遠超其他的產品」。

得益於國內精密零部件供應充足，中國的人形機器人整機製造商能夠更快地將產品推向市場。據摩根史坦利稱，去年中國企業推出了28款人形機器人，幾乎是美國公司的三倍。

摩根史坦利估計，中國供應鏈可將人形機器人的製造成本降低多達三分之二。據高科技產業研究公司集邦（TrendForce）的數據，控制人形機器人運動的部件，包括專用電機和齒輪，約占機器人總成本的55%。

不過，報導指出，美國機器人製造商在獲取輝達芯片和其他美國人工智能技術方面仍具有優勢，這也是為什麼中國企業積極爭取成為其零部件供應商的原因之一。