傳說中的中國未來武器亮相 新一代電磁槍 1分鐘可打2千發子彈

中國自主研製的最新一代電磁槍。（取材自央視）

中國解放軍 近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光傳說中由中國自主研製的最新一代電磁槍。這款極具未來感的裝備徹底告別了傳統火藥動力，實現「無噪聲、無火光、無彈殼」革新，它的射頻極高，每分鐘可發射一兩千發彈丸，無後座力，實現靜默打擊，還能自主調控電流大小精準控制彈丸的初速，是解放軍改變未來戰爭的超級武器。

據央視國防軍事頻道3日播出的「礪劍」欄目，與傳統槍炮將火藥燃氣壓力作用於彈丸不同，電磁發射器採用電池儲能作為發射動力，以多級電磁線圈產生電磁力推動彈丸發射。要提高彈丸初速，意味著需要更大的電流。

最新一代電磁發射器外觀簡潔，採模塊化設計，槍管長度大概30厘米，單手也可以實現便捷持握，握把設置在中部，彈匣在後方，槍身有一個電子顯示屏，能顯示電量、剩餘的彈藥數量以及模式等信息，便於射手了解情況。

新一代電磁槍（右）。（取材自知乎）

這款中國兵器建設工業自主研製的最新一代電磁槍，全稱是威力可控電磁發射器，沒有噪聲，沒有火光，沒有彈殼，和上一代相比，槍管要長出了一小截，這就使得它的彈丸初速更快，同時功率調節也更加精細，動能和威力都加大，每分鐘可以發射一兩千發的彈丸，和傳統的槍械相比，噪聲也比較小，隱蔽性高。

軍事評論員張學峰表示，電磁槍可以根據目標距離和現場的具體情況，通過調整電流大小來精準控制彈丸的初速，不易產生穿透性的傷害，能將衝擊力分散在更大的面積上，既能有效制服目標，又降低了致死風險。發射過程中，它沒有火藥產生的火光、硝煙和巨大的爆鳴聲，也沒有彈殼拋出，所以射擊的隱蔽性很好。

未來這種電磁槍如果進一步增大功率、威力，提高精度，可以用於軍事行動，在部分場景下代替現有的槍械。隨著能量密度更高的電池技術突破，電磁武器有望在未來的現代戰爭中占據更為重要的地位。