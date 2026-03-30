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自衛隊員強闖中國大使館 日本民眾集會 促高市早苗道歉

中國新聞組╱北京30日電
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34--日相高市早苗拒不撤回涉台言論，並拒絕就自衛隊員強闖中國使館事件道歉，日本...
34--日相高市早苗拒不撤回涉台言論，並拒絕就自衛隊員強闖中國使館事件道歉，日本民眾對其危險政策動向愈加不滿。日前，逾萬日本民眾在東京日本眾議院第二議員會館前集會。(中新社)

日本一名陸上自衛隊現役軍官強闖中國駐日大使館事件持續發酵。23歲三等陸尉村田晃大日前持刀翻牆闖入使館並揚言殺害外交人員，日本警方已以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕，並進一步搜索其駐地與住處。連日來，日本民眾走上街頭抗議，要求首相高市早苗政府向中方道歉，事件引發關注。

綜合日媒與官方消息，村田晃大隸屬宮崎縣蝦野駐地，事發當天從駐地出發，經高速巴士與新幹線抵達東京，在六本木一帶停留後購買刀具，隨後翻越帶鐵絲網的圍牆闖入中國大使館，並一度藏身院內樹叢。警方指出，他曾表示希望向中國大使表達意見，「若不被採納就自盡，以震驚外界」，現場查獲刃長約18公分刀具，目前仍在調查其動機與過程。

日本警方29日已對村田所屬自衛隊駐地及其住處展開搜索，釐清是否存在組織性背景或極端思想影響。此舉顯示日方正試圖全面掌握案情，但外界對處理力度仍存疑。

另一方面，上千名日本民眾在東京新宿集會，呼籲和平並反對戰爭政策，要求政府正視強闖使館事件的嚴重性。示威者高喊「高市道歉」、「守護憲法」等口號，批評政府僅以「遺憾」回應，未能展現負責態度。有受訪民眾表示，自衛隊員闖入外國使館屬極其嚴重的外交安全事件，若處理不當，將損害日本國際形象並加劇周邊國家不信任。

中國外交部已就事件提出嚴正交涉，強調此舉嚴重違反《維也納外交關係公約》，威脅外交人員安全，要求日方切實履行保護使館的國際義務。日本學者與軍事記者亦指出，依國際公約，日本有責任確保外國使館安全，應誠實回應並進行追責，避免事件進一步衝擊日中關係。

分析認為，現役自衛隊員強闖外國使館在日本極為罕見，已不僅是單純治安事件，更牽動外交安全與軍事管理問題。

(取材自環球網)
(取材自環球網)

日本 高市早苗

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