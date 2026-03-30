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解放軍新導彈護衛艦「石河子艦」首亮相 投入實戰訓練

記者謝守真╱綜合報導
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中共27日首次公開石河子艦訓練畫面。(取材自中國軍號微博)
中共27日首次公開石河子艦訓練畫面。(取材自中國軍號微博)

中國解放軍南部戰區海軍艦艇新動態再曝光，解放軍官方微博「中國軍號」27日首次公開石河子艦訓練畫面，顯示這艘新的054A型改進型飛彈護衛艦，已入列解放軍南海艦隊。

「中國軍號」27日發文稱，近日，南部戰區海軍某艦艇訓練中心組織婁底艦、湖北艦、石河子艦等多艘新入艦艇組成編隊，進行實戰化訓練。本次訓練期間，編隊將海上各艦互為條件組訓施訓，將航行操縱、艦艇損管、航行補給、立體輸送、輕武器射擊等多類型訓練課目融入海上演習全過程，進一步強化各級指揮官的組織指揮，持續提升訓練效益。

新疆日報則提到，石河子艦舷號為501，是054A型改良型飛彈護衛艦，此次公開亮相，標誌這艘以軍墾名城（新疆生產建設兵團所建城市）石河子命名的戰艦，正式融入海軍作戰體系，以實戰姿態守護「祖國」海疆。同時，這也是繼烏魯木齊艦之後，解放軍第二艘以新疆城市命名的現役海軍艦艇。

星媒聯合早報指出，054A型改進型飛彈護衛艦，是中國海軍在成熟的054A基礎上優化而來的主力艦，專注於提升反潛、資訊化作戰及雷達探測能力。該艦換裝了雷達、升級大口徑火砲，並搭載了新型艦載直升機，綜合能力更強。

央視新聞1月時曾報導，054A型護衛艦是054型護衛艦的改進型號，首艦徐州艦於2006年9月30日下水，於2008年服役。建造總數已逐步逼近50艘。搭載32聯裝垂發系統與76公釐隱身艦砲，成為中國首款區域防空護衛艦，也是航母編隊護航核心力量，也是目前解放軍海軍主力護衛艦。

中國軍事觀察員魏東旭表示，054A型護衛艦在前甲板配備有32聯裝的通用飛彈垂發系統，既可以發射防空飛彈，同樣也可以發射其它型號的飛彈。他表示，未來先進艦砲系統無論針對空中目標、海上目標或沿岸島嶼目標，都能有效打擊。

中國27日首次公開石河子艦訓練畫面。(取材自中國軍號微博)
中國27日首次公開石河子艦訓練畫面。(取材自中國軍號微博)

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