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世界首創／滬造「遠海浮動島」探索深海 估2030年建成

中國新聞組／北京29日電
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「遠海浮動島」海上模擬圖。(央視截圖)
「遠海浮動島」海上模擬圖。(央視截圖)

有「遠海浮動島」之稱的深遠海全天候駐留浮式研究設施項目，日前在上海全面啟動建設。「遠海浮動島」是中國國家重大科技基礎設施建設項目，也是世界首創的超大型深遠海自航科研平台，由上海交通大學承擔實施。該項目具備百噸級大型深海裝備實海試驗能力，可開展萬米全海深科研探索與實驗研究，預計將在2030年建成。有專家表示，該項目可助力中國海洋強國建設。

據央視新聞報導，「遠海浮動島」大科學裝置包含設施平台主體、船載實驗室和岸基保障三大系統。設施平台主體系統創新採用「半潛式雙船體」船型方案，具備100噸級大型深海裝備實海試驗能力，可開展萬米全海深科研探索與實驗研究。

「遠海浮動島」項目曾亮相2025中國國際海事展上。據介紹，該設施平台自持力達到120天，具備17級抗颱風能力，具有長期駐留和快速移動的特點，既可以深遠海長期駐留，又可以自航機動部署，為海洋科學和海洋工程提供極限研究手段。在極地或深海，「遠海浮動島」可以駐紮海面，其全海深絞車的收放系統，可將光電纜探至萬米海底，開展海洋水下環境等實驗工作。此外，「遠海浮動島」還可搭載約180位科學家，並行開展多任務、多目標的科學實驗。

據報導，「遠海浮動島」大科學裝置，預計2030年建成。其獨特的設計，可以同時承載國家在海洋裝備、海洋資源、海洋科學等領域的研究需求，將為深海採礦系統、船海關鍵配套裝備、海洋油氣裝備等提供實海試驗平台；加快海洋資源商業化開採利用；揭示海洋生態系統的季節性演變規律，探索生命起源與演化奧祕；並有望進一步提高颱風預報精度，提升防災減災能力。

香港文匯報報導，時事評論員宋忠平表示，作為大科學裝置，「遠海浮動島」的建設有利於中國在遠海遠洋的長期穩定駐紮。「遠海浮動島」噸位更大、停留時間更長，攜帶設備更多，且可搭載的科研人員也更多，因此將會帶來更大的科研產出。相信「遠海浮動島」將為中國現有遠海遠洋科考體系帶來重要的補充和提升，助力中國海洋強國建設。

宋忠平表示，「遠海浮動島」採用全新的「半潛式雙船體」，從設計到建造，都將給船舶製造業帶來巨大的挑戰。中國下定決心發展「遠海浮動島」這樣的創新型裝備，說明中國海上整體裝備製造能力已達到先進水平。通過項目的實施，還將令中國海上裝備產業得到進一步提升。

「遠海浮動島」作業示意圖。(央視截圖)
「遠海浮動島」作業示意圖。(央視截圖)

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