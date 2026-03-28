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自衛隊員闖使館 日防衛大臣表遺憾 中拒接受：遠遠不夠

中國新聞組／北京28日電
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日本自衛隊一名少尉日前闖入中國駐日大使館，引發日中兩國關係更加緊張。（路透)
日本自衛隊一名少尉日前闖入中國駐日大使館，引發日中兩國關係更加緊張。（路透)

日本自衛隊一名少尉日前闖入中國駐日大使館，引發日中兩國關係更加緊張，日本防衛大臣小泉進次郎昨首度發聲，稱對此事件表示「非常遺憾」。不過中方並不接受，中國外交部昨回應指出，小泉進次郎的「遺憾」「遠遠不夠」，再次敦促日方盡快徹查並給中方一個負責任的交代。官媒新華社也發出「六問日本當局」，質疑此事件背後有組織策畫，並批日本政府對此事件迄無任何道歉或檢討表態，只會裝聾作啞，想靠敷衍搪塞矇混過關。

據中央社引述朝日新聞報導，日本防衛大臣小泉進次郎昨在記者會對此事件表示，「自衛隊維持紀律相當重要」，「應該遵守法規的自衛官侵入駐東京的中國大使館用地，被依非法闖入建物的嫌疑遭警方逮捕，實在令人遺憾」。小泉並表示，「防衛省將全面協助調查機關的偵查，在事實關係釐清之後，將嚴正處理」。

中方則主張，這名少尉「當時威脅殺害中國外交人員」。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上表示，日方就此事件表示遺憾，這遠遠不夠，中方再次敦促日方盡快徹查並給中方一個負責任的交代。中方並質疑該名少尉「長時間潛伏是在等什麼人？打算做什麼？日方迄今對此完全沒有說明」；日本右翼分子聽聞此事件之初，還想為該不法之徒洗白身分，認為不可能是自衛隊官員，而事實狠狠打了他們的臉。

新華社昨發表文章六問日本當局，指出該起惡劣事件的狐疑之處，強調此次事件性質極為惡劣，要求日方必須徹查事件，嚴懲有關人員，並有必要回答六個問題：

一、這一事件究竟是其個人的「獨狼」行動，還是背後有組織策畫？二、村田的行為動機，是否與其在自衛隊受到的扭曲教育和極右價值觀影響有關？三、日方對自衛隊人員是否失管失教，對自衛隊的「文官統領」是否已經失效失靈？四、日本首相官邸、外務省、防衛省、自衛隊等相關機構竟無任何道歉或檢討表態，只空言「遺憾」，這是負責任的表現嗎？ 五、日本當局擴軍備戰意慾何為？六、對此事件，日本當局裝聾作啞，日本媒體極力淡化，難道要靠敷衍搪塞矇混過關嗎？

中國官媒中國新聞網昨刊文指出，此事件再次暴露出日本社會近年來針對中國公民、中國機構的敵意與暴力風險正越過「紅線」，高市早苗政府無疑負有重要責任。

自民黨前外相河野太郎則認為，此案恐被中國用於宣傳戰，對日本國際形象造成影響；前環境大臣細野豪志也警告，相關問題不應被輕忽。

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