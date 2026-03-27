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深化對非投資 中宣布非洲邦交國5月起全面零關稅

記者賴錦宏／綜合報導
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中國商務部部長王文濤。（取材自中國網）
中國商務部部長王文濤。（取材自中國網）

中國商務部部長王文濤指出，工業化是非洲國家推動經濟轉型、實現自主發展的必由之路。王文濤宣布，中方將自2026年5月1日起對所有非洲建交國全面實施零關稅舉措，深化對非投資合作，協助非洲工業化進程。

3月25日，中國在世貿組織第14屆部長級會議期間，主辦「助力非洲工業化：中國投資」高級別會議。

財聯社報導，王文濤指出，當前單邊主義、保護主義抬頭，地緣衝突加劇，國際合作環境惡化，非洲工業化前進道路並不平坦。中方願與非洲國家加強溝通協調，緊密對接各國經濟社會發展所需，充分發揮中國超大規模市場、完整產業體系等優勢，深化產供鏈、基礎設施、人力資源、貿易投資規則等四大領域合作。中方將深化對非投資合作，助力非洲工業化進程，為構建新時代全天候中非命運共同體作出更大貢獻。

每兩年召開一次的世界貿易組織(WTO)第14屆部長會議，於3月26日至29日於喀麥隆首都雅恩德(Yaounde)舉行。中方舉辦的「助力非洲工業化：中國投資」高級別會議上，世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、世貿組織第14屆部長級會議主席、喀麥隆商務部長阿坦加納及部份非洲成員部長代表發言，強調對當前全球貿易動盪局勢的關切，高度讚賞中方在維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制、支持非洲工業化進程方面的切實行動和積極貢獻，希望與中方進一步加強貿易投資合作，助力非洲工業化進程和經濟社會發展。

目前非洲除了史瓦帝尼外，都已和中國建立正式外交關係。

每兩年召開一次的世貿組織部長會議將於26至29日在喀麥隆首都雅恩得舉行，早前台灣稱主辦方喀麥隆把台灣代表團的禮遇簽證列為「中國台灣省」，有矮化地位之嫌，導致被迫缺席。

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