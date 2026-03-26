日本自衛隊軍官持刀闖入中國駐日使館 今被移送檢方

一名自衛隊成員24日翻牆闖入中國駐日本使館後，日警在使館前站崗。（美聯社）

日本自衛隊一名現役官員，24日持刀翻牆強闖中國駐日使館，揚言以「神的名義」殺死中國外交人員。26日日本警視廳指出，已以涉嫌非法侵入建築物，將涉案的陸上自衛隊三等陸尉村田晃大送交檢方。

闖入中國駐日本大使館的陸上自衛隊嫌疑人、三等陸尉（即陸軍少尉）村田晃大，在星期四被移送檢方。

共同社報導，關於闖入中國駐日本大使館院內、被東京警視廳以闖入建築物的嫌疑逮捕的村田晃大，在26日被移送檢方。中國多家媒體也報導這項消息。

日經中文網報導，村田晃大於24日上午攜帶18公分刀具闖入中國駐日使館。村田聲稱，闖入使館是為了向中國大使表達「希望停止強硬言論的意見」。

中國外交部發言人林劍25日表示，中方已向日方嚴正交涉，並指日方未能切實履行「維也納外交關係公約」義務、未盡到保護使館及外交代表不可侵犯的特殊責任，促日本立即徹查事件、嚴懲不法分子。

林劍指出，中國駐日使館正與日本警方協調後續處理事宜，不法之徒已移交日本警方。林劍又說，中方已在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿，指出該事件嚴重威脅使館人員安全，擾亂使館安寧，損害使館尊嚴，表明日方未能切實履行「維也納外交關係公約」義務，未能盡到保護使館及外交代表不可侵犯的特殊責任。林劍說，「我們再次敦促日方立即徹查事件、嚴懲不法分子，給中方一個負責任的交代。」