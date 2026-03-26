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通話土、埃外長 王毅：美伊都釋談判訊息 出現和平曙光

記者賴錦宏／即時報導
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中國外長王毅。（取材自人民網）
中國外長王毅。（取材自人民網）

中國外長王毅25日表示，中東戰事的是非曲直十分清楚，當務之急是積極勸和促談，推動戰火平息。他指出，美伊雙方近日均釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光，「只要談起來，和平就有希望。」

據中國外交部官網消息，王毅分別與土耳其埃及兩國外長通電話。他在與土耳其外長費丹通電話時強調，中東戰事的是非曲直十分清楚，國際社會有必要對此秉持客觀公正立場。目前戰事正迅速外溢，蔓延至整個地區。當務之急是積極勸和促談，抓住和平機會，推動戰火平息。

王毅也說，中國支持區域國家保持冷靜，從長遠和根本利益出發理性應對當前危局，堅持透過對話化解矛盾分歧，支持土耳其為推動恢復談判發揮建設性作用。

王毅也應約同埃及外交部長阿卜杜勒阿提通電話。王毅說，中國和埃及都是負責任大國，都反對未經聯合國安理會授權的軍事行動，反對攻擊平民和民用設施，不贊成波及海灣國家。

他也說，中東局勢變化很快，美國和伊朗都在釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光。這場戰爭再打下去只會帶來更多傷亡和無謂損失，導致局勢進一步外溢。國際社會應積極推動衝突當事人開啟對話，只要談起來，和平就有希望。

王毅強調，安理會的行動要有助於緩和局勢並推動對話，有助於防止戰火擴大，而不能給使用武力開通行證。中國支持埃及繼續發揮斡旋作用，推動恢復和談、停止戰爭，中國也願為此繼續做出建設性努力。

土耳其 王毅 埃及

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