自稱日自衛隊員帶刀闖中使館 北京震驚批「新型軍國主義」

中國駐日本大使館24日上午遭一名自稱是日本自衛隊現役官員強行闖入，並威脅要以所謂「神」的名義殺死中國外交人員。（取材自中國駐日本大使館網站）

中國外交部24日下午稱，一名自稱為日本 自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館，揚言殺害中國外交人員，目前未造成使館工作人員受傷。中方對此深感震驚，已向日方交涉，提出強烈抗議，要求徹查、嚴懲相關人員。另外，日本外務省4月將公布的2026年「外交藍皮書」中，將對中關係下調為「重要鄰國」，此舉被認為是將日中關係降級。

日本放送協會(NHK)報導，調查人員稱，24日上午，一名男子擅自闖入位於東京港區的中國大使館，當場被捕，現場還發現了一把刀，但沒有使館工作人員受傷。日本新聞網(NNN)報導則提到，該男子隸屬於自衛隊。東京警視廳等部門正在調查事件詳情。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人林劍下午主持例行記者會時表示，24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的「不法之徒」翻牆強行闖入中國駐日本大使館。此人承認自身行為非法，威脅要以所謂「神的名義」殺死中國外交人員。

他說，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。有關事件嚴重違反「維也納外交關係公約」，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。

林劍還稱，「這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，『新型軍國主義』成勢為患，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重」。

他又指出，日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。「日方必須切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全，在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生，國際社會應高度警惕日本國內加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向」。

另據路透報導，日本外務省4月將公布的2026年「外交藍皮書」中，對日中關係並未沒有沿用2025年版「最重要的兩國間關係之一」的表述，而是下調為「重要鄰國」，並形容雙邊關係為「戰略且互利」。此舉被認為是將日中關係降級。此外，藍皮書中對中國政府稀土出口管制等威懾舉措的描述大幅增加。

對此，林劍回應，「中日關係當前局面的根源在於日本首相高市早苗發表涉台謬論，激起中國人民的公憤，挑戰戰後國際秩序的紅線」，並稱，日方如果真心想改善和發展中日關係，就應盡早撤回「涉台錯誤言論」，認真反思糾偏。