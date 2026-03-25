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中國船東貨輪過「安全走廊」…王毅通話伊朗外長：抓住和平窗口

中國新聞組／北京25日電
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伊朗對荷莫茲海峽選擇性封鎖與放行，圖為一艘載有車輛的貨輪駛向荷莫茲海峽。(路透)
伊朗對荷莫茲海峽選擇性封鎖與放行，圖為一艘載有車輛的貨輪駛向荷莫茲海峽。(路透)

在中東局勢緊張之際，已有中國背景貨輪通過荷莫茲海峽「安全走廊」，顯示在高度管控下，區域航運開始出現有限恢復跡象。外交部長王毅24日應約與伊朗外長阿拉奇通電話，王毅稱「談起來總比打下去好」，這符合伊朗國家和人民的利益，阿拉奇則說，荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。

新華社報導，在談話中，阿拉奇感謝中方提供緊急人道主義援助。表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。伊方致力於實現全面停戰而不僅僅是暫時停火。並期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅重申中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。他強調，談起來總比打下去好。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。中方將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

同日，中國政府中東問題特使翟雋會見以色列駐北京大使貝以理，雙方就當前中東地區緊張局勢交換意見。

中央社引述財新網報導，伊朗本月13日開闢霍爾木茲海峽「安全走廊」10日後，首艘中國船東的貨船已於23日凌晨順利通過。該艘巴拿馬籍貨櫃輪「NEW VOYAGER」號船東為安徽一家航運公司，通過海峽時標註「CHINA OWNER」（中國船東）

所謂「安全走廊」並非從傳統荷莫茲海峽航道通過，而是向北繞道拉熱克島─格什姆島航道(Larak-Qeshm Channel)深入伊朗領海，完全受伊朗管轄。

中國外交部長王毅24日應約與伊朗外長阿拉奇通電話。 (新華社)
中國外交部長王毅24日應約與伊朗外長阿拉奇通電話。 (新華社)

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