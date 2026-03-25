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中官媒指日本進行「反華教育」引導學生認為「當年不侵華無法生存」

記者張鈺琪／即時報導
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日本一名前社會科教師相可文代稱，日本長期存在帶有反華傾向的歷史教育，甚至在課堂上引導學生認為侵華戰爭具有合理性。（取材自微博）
日本一名前社會科教師相可文代稱，日本長期存在帶有反華傾向的歷史教育，甚至在課堂上引導學生認為侵華戰爭具有合理性。（取材自微博）

北京日報微博24日稱，日本一名前社會科教師相可文代表示，日本長期存在帶有反華傾向的歷史教育，甚至在課堂上引導學生認為侵華戰爭具有「合理性」，相關說法在大陸社群引發熱議。

北京日報微博指，相可文代表示，多數學生原本認為戰爭是錯誤的，但在課堂上部分教師會進一步補充稱，當時日本面臨經濟困境，若不去中國東北、對外擴張，「日本將無法生存，甚至可能被殖民」，導致學生觀點逐漸轉變為戰爭是對的。

相可文代生於1950年，是日本戰後一代，央視曾報導她「自幼透過長輩口述等途徑了解到日本的侵略歷史」，後來她成為一名小學教師，教授義務教育階段的社會學科，「至今，她還記得當時旁聽了一堂小學歷史課，這次聽課經歷讓她深受觸動，感到日本歷史教育存在嚴重問題、迫切需要改變。」

這則報導在微博引發討論，有網友稱「這是一種變相美化侵略戰爭」；也有人批評此類教育目的在於影響年輕世代價值觀，另有聲音質疑中日教材審查機制，「不是說中日互審教材嗎，這是怎麼審的」。

另一方面，日本外務省彙整的2026年版「外交藍皮書」草案，將中國表述為「重要的鄰國」，相較2025年「最重要的雙邊關係之一」的說法有所調整。日媒《共同社》指，此一變化可能與首相高市早苗涉台發言引發中日關係緊張有關。

對此，大陸外交部發言人林劍24日回應，當前中日關係局面的根源，在於日方涉台言論觸碰中方立場紅線，強調若日方有意改善關係，應恪守既有政治文件與承諾，並以實際行動維護雙邊關係基礎。

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