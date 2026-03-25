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「穩定性港灣、歷史耐心」面對國際亂局 北京2關鍵詞穩陣腳

香港特派員李春
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中國兩會政治大事完成，有三項固定活動，都與外事相關，包含中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇和最高領導人的春季外交。今年三項活動部分生變，但新現兩個關鍵詞，發出強烈政治訊號，預示今年北京政經外交新變。

今年三大活動的變化，是新增習近平視察雄安，原以川普訪問作為首場重大外交活動已押後。

李強在中國發展高層論壇提出「穩定性港灣」論，被視為重要政治訊號。習近平視察雄安，有些出人意料，因他2023年5月去了雄安還召開座談會，所以說他是去催促雄安發展不見得完整。北京政界提示，一要留意李強、蔡奇、丁薛祥三名政治局常委作陪規格，二要留意他去講「歷史耐心」。

博鰲論壇今年安排四大議題、50場活動，不見得是給趙樂際抬轎，而與「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」主題相關，又與李強的「穩定性港灣」論和習近平的「歷史耐心」論相接。

「穩定性港灣」論，與中共的世界大勢判讀關連，智庫中國國際經濟交流中心前總經濟師陳文玲最近有段話，說大國競爭博弈異常激烈，國內也面臨很大壓力，「中央像航行中的基準線，能夠避開暗礁。面對洶湧逆流，沒有自亂陣腳。」這正是李強「穩定性港灣」論的註腳。說明中共今年力圖要在國際亂局中穩住陣腳。

至於習近平到雄安大講「歷史耐心」論，這是他去年以來特別強調「大歷史觀」核心內容。社科專家顧海良解釋，說習的「大歷史觀」是圍繞十五五規畫提出，實現社會主義現代化是階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程。

習近平提「歷史耐心」，專家說與習最早提「14億人口要整體邁入現代化社會，其規模超過現有發達國家總和，將徹底改寫現代化世界版圖，在人類歷史上是一件有深遠影響的大事」相關。而詳解「歷史耐心」，是習在一次講話說要具備很強的風險洞察力、預見力，即要有草搖葉響知鹿過的能力。

無論是「穩定性港灣」、「歷史耐心」還是「共塑未來」說，都與國際大勢相連，與中共戰略主動的思路相接，由之可破譯中共政治、經濟、外交等政策新密碼。

習近平 中共

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